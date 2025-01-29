年夜饭消费火热、菜品不断上新、外卖热度不减……春节来临，大街小巷年味浓郁，餐饮市场消费迎来高峰，持续激发消费动能。

进入1月份，北京市西城区鼓楼马凯餐厅店经理张雪肖就在为年夜饭做准备。“我们有11个包间，除夕当天中午早早就订满了，为了满足更多顾客的用餐需求，我们把大厅大部分散台改为大桌。”张雪肖告诉记者，餐厅在年夜饭套餐上也进行了调整，增加了更符合年轻人口味的菜品。

年夜饭“一厢难求”的情况并不少见。记者了解到，位于北京市丰台区的西贝六里桥旗舰店，50个包间开放年夜饭预订后，早早就被订满了。店长刘彩霞告诉记者，春节期间客流量有明显增长，草原牛羊肉、乡村五谷杂粮仍是热销产品。

从全国范围看，年夜饭消费也是一片红火。春节期间，全国超800家海底捞火锅正常营业，仅除夕用餐预订已超4万桌。坐落于上海市中心豫园商城内的多家老字号，如上海老饭店、绿波廊、上海德兴馆等，年年都是年夜饭预订的热门餐厅。绿波廊总经理陆亚明介绍，早在2024年9月份，蛇年春节年夜饭就已预订一空，“今年推出的6人年夜饭套餐很受欢迎，中桌小桌的顾客下手预订速度也很快”。

在重庆，相比其他品类，火锅是年夜饭的首选。“往年腊月廿九就歇业了，一般到正月初四才营业，但今年没有休息。”重庆市正南齐北火锅店老板杜华说，今年打电话订座的客人特别多，所以他们调整了门店作息时间。

近年来，为满足消费者多样化用餐需求，年夜饭外带、配送服务也逐渐兴起。据统计，在美团平台上，今年春节上线年夜饭外卖服务的餐饮商户数同比增长220%。以南京大牌档为例，3人至4人、5人至6人年夜饭外带套餐销售火爆，除了招牌菜盐水鸭之外，还有充满美好祝愿的年菜，用户不仅可以除夕当天顺手外带，还可通过美团平台预约配送到家。

线上平台陆续推出各类活动，为餐饮市场再添一把火。为满足春节期间家人团聚、朋友相聚场景需求，多家平台推出了新春促消费活动，充分发挥多元化业务优势，持续为消费者提供丰富优质的消费体验。美团外卖总经理薛冰介绍，美团外卖根据订单即时运力情况，对配送费进行动态调整，溢价部分将补贴给留岗骑手，保障春节期间留岗骑手收入。

面对年夜饭消费的火爆局面，不少餐饮企业开始探索新的服务模式。记者了解到，消费者只需提前预订，“私厨到家”厨师们便可根据顾客的需求和口味偏好，提前准备好食材和调料，在指定时间上门为顾客烹饪一顿丰盛的年夜饭。这种服务模式不仅让顾客省去了繁琐的烹饪过程，也让更多消费者在家中就能享受到餐厅美食体验。

消费者对餐饮的要求不再仅局限于食物本身，就餐环境、服务以及产品品质等因素同样重要。“我们店里的冷面、米肠、参鸡汤等朝鲜族特色菜深受顾客喜欢。”吉林省延吉市海兰江餐饮管理有限公司总经理南福顺介绍，每到节假日，店门口会停很多外地车，游客接待数量是平时的两三倍，销售额也会翻一番；今年春节店里更新了朝鲜族特色装饰布景，为游客免费拍照打卡提供沉浸式消费场景。

春节是传统的消费旺季。“连日来，消费市场年味浓、人气足、消费旺，老字号传统美食、地方特色名菜成为餐饮消费热点，一些餐饮平台年夜饭订单量同比增长1倍以上。”商务部市场运行和消费促进司司长李刚表示，商务部会同有关部门推出形式多样的新春消费活动，营造红红火火的过年氛围。目前，陆续启动了老字号嘉年华、网上年货节等活动，指导各地围绕百姓采购年货、探亲访友扩大优质商品和服务供给，满足群众节日消费需求。同时，节日期间，各级商务部门加强值班值守，密切关注市场形势，持续做好生活必需品保供工作。