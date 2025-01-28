中日友好医院主任医师陈文慧：流感已恢复到正常水平

1月26日，在国家卫生健康委举办的“时令节气与健康”系列主题新闻发布会上，国家卫生健康委新闻发言人米锋表示，当前，全国范围内呼吸道传染病流行情况已经下降，流感样病例占比有所下降，肺炎支原体等阳性率持续下降，新冠病毒等其他呼吸道疾病继续处于低流行水平。

米锋说，本次冬春呼吸道传染病都是由已知病原体所引起，没有出现新发传染病。春节期间，走亲访友、聚会聚餐增多，他呼吁大家在团聚的同时，要始终做好个人防护，坚持勤洗手、常通风、科学佩戴口罩等良好卫生习惯。

发布会上，中日友好医院主任医师陈文慧说，从我院实际的状况来看，门诊的流感患者数量已经呈现明显下降的趋势。根据中日友好医院实际的监测，成人和儿童的发热急诊、流感在12月底、1月初达到高峰之后逐步下落，目前已经恢复到正常水平。

流感的患者居家康复需要注意哪些问题？陈文慧说，居家康复的患者，尤其是一些脆弱人群，包括老人、儿童，还有一些免疫抑制的患者和肺部基础疾病的患者，需要注意以下几点：

一是警惕继发感染。流感是一个病毒感染，当出现症状好转以后，又再次出现发烧，出现痰量增多，出现痰色变化，都要警惕继发感染的出现。同时如果患者出现了呼吸困难，包括指脉氧的下降，这时候患者都要及时就医。

二是合理用药。这些病毒的感染，尤其是流感病毒，在48小时之内服用特异抗病毒药，其实可以起到很好的治疗效果。

三是需要注意科学的支持治疗。不要光迷信这些抗病毒的药物，其实积极的对症支持治疗是非常重要的，包括合理饮食、注意休息，这些其实都能帮加强流感的康复。

有的人出现了咽痛、咳嗽咳痰，这些不是细菌感染的特异症状，包括今年冬季流行的流感、偏肺病毒，都可以引起咳嗽、咽痛、发烧等症状，它们都是由病毒感染引起的，并不是细菌感染引起的，其实抗生素并没有明显的疗效。（杨玉云）