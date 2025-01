（新春见闻）粤菜名店年夜饭预订火爆 海内外宾客纷至沓来

临近蛇年春节,广州各大粤菜餐厅年夜饭预订情况火爆,餐厅大厅、包厢早早被订满。不少粤菜名店凭借深厚的文化底蕴和不断创新的服务,成为海内外宾客庆祝节日的首选之地。

记者连日来走访广州粤菜餐厅,看到餐厅的装饰融入传统春节元素。大堂内,传统的中国结、春联和福字随处可见。“金蛇”造型摆件相当显眼,锦鲤年糕、糕点糖果等各式贺年礼盒围绕“金蛇”摆放,让宾客一踏入便能感受到浓浓的年味。

翻开菜单,“意头菜”满满,每一道菜品都被赋予新春祝福,例如“红红火火”的伊比利亚黑毛猪叉烧、“繁花似锦”花胶烩鱼翅、“飞黄腾达”鲍鱼滑鸡煲、“横财就手”(粤语,表达对他人财富增长的祝愿)红烧猪手等。

“今年年夜饭预订可谓热情高涨,从农历腊月二十九(1月28日)至正月初七(2月4日)的晚餐位置已全部订满,甚至连中午时段也受到众多宾客热捧。”白天鹅宾馆总经理林镇海在接受记者采访时表示,预订年夜饭的客人不仅包括广州本地家庭,有些来自海外以及港澳台地区。

作为中国内地首批五星级酒店之一,白天鹅宾馆大堂的标志性景观建筑“故乡水”曾是许多华侨华人在广州时的必看项目。

“对于海外华侨华人来说,‘无鸡不成宴’,他们到餐厅用餐时,通常会首先点葵花鸡,以品尝这道菜肉汁鲜甜的独特口感。”林镇海说。此外,港澳台地区一直是白天鹅宾馆主要客源地,林镇海说,“他们会经常会打电话或者通过社交平台询问我们有没有新菜式,从目前预订情况看,来自港澳台地区的客人约占10%”。

1月24日,广东广州,餐厅“金蛇”造型摆件相当显眼,各式贺年礼盒围绕“金蛇”摆放。中新社记者 蔡敏婕 摄

“为吃年夜饭,我提前了一个多月预订。”香港市民黄国基表示,吃完年夜饭要与家人一同高高兴兴地去“行花街”,祝福明年健康幸福。

老字号陶陶居的年夜饭预订同样火爆。陶陶居总店总经理张望新表示,今年的预订比往年提前了一个半月,所有房间迅速订满,大厅座位也早早被预订一空,“除了广州本地,台湾的食客数量也有所增长,台湾的商会或者企业也会提前几天在这里举办年会。”张望新说,台湾食客青睐广府美食,白切鸡还有海鲜类的菜品特别受欢迎。

“我们宾馆外国客人的人数增加是非常明显的,他们对广府点心特别感兴趣,有人会说:'I want to taste your Dim Sum(我想尝试你们酒店制作的点心)',甚至学会使用筷子,尝试融入广式生活。”林镇海说,他们回到自己的国家也会通过海外社交媒体账号分享广府美食。

美团数据显示,8人至10人酒店年夜饭套餐是食客热选,南方用户尤其喜欢在酒店吃年夜饭。此外,不少家庭选择到周边景区过佳节,订房又订餐,近两周也已经全部预约满。

中国食品产业分析师朱丹蓬表示,今年年夜饭市场呈现出菜品健康化和消费场景多元化趋势。随着相关促消费政策红利的推动,春节期间餐饮消费有望进一步提升并迎来热潮。