2024年中国消费品新增总量达近5年最高值

中国物品编码中心27日发布的统计数据显示，2024年，全国新增消费品2163.9万种，同比增长14.1%，涉及企业32.3万家；消费品年度新增总量自2020年以来首次超过2000万，达到近5年最高值。这反映了在国家系列促进消费政策推动下，居民消费潜力得到释放，消费市场活力显著增强。

数据显示，截至2024年12月31日，全国消费品总量达21110.6万种，同比增长11.4%，覆盖食品饮料、服装鞋帽、医疗卫生、家用电器、文教用品、家居建材等数百个行业的社会生活消费品，涉及企业97.8万家。

从品类看，升级类家电产品受以旧换新政策强力带动，增长表现突出，其中冰箱新增1.5万种、同比增长30.8%，洗衣机新增0.6万种、增长13.7%，空调新增2.7万种、增长79.1%，电脑新增4.8万种、增长63.8%，热水器新增1.5万种、增长132.4%，家用灶具新增1.7万种、增长95.5%，吸油烟机新增0.8万种、增长200.7%。

满足居民日常生活需求的“吃”“穿”“用”类消费品保持持续增长，其中粮油/食品类新增221.3万种、同比增长16.0%，饮料类新增49.6万种、增长17.8%，服装/鞋帽/针纺织品类新增857.5万种、增长13.7%，日用品类新增252.8万种、增长26.7%。

从区域看，2024年东部、中部、西部三大区域显著增长，分别同比新增1780.2万种、203.6万种、127.5万种，分别同比增长12.7%、35.3%、15.6%。（记者 刘亮）