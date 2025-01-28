财政政策向消费注入强劲动能

提振消费，需要让百姓有钱消费，也就是增强消费能力，财政资金补贴可以发挥直接、立竿见影的效果。还需要居民具有一定收入水平和经济能力，多渠道增加居民收入，才能让消费升温更持续。

今年春节，用新手机发出新年祝福的人将比往年更多。2025年加力扩围实施“两新”政策，手机等数码产品也可以享受购新补贴，消费者热情高涨，纷纷借此机会通过“国补”购买新手机。这仅仅是“两新”政策有力促消费的一个缩影。“买买买”热潮的背后，积极财政政策的真金白银支撑，向消费注入了强劲动能。

扩大内需既关系经济稳定，也关系经济安全。其中，消费是畅通经济循环的关键环节、经济增长的重要引擎，一头连着宏观经济，一头连着百姓民生。去年以来，我国实施消费品以旧换新等一系列提振消费政策措施，特别是探索使用大规模中央财政资金直接用于百姓消费，专门安排了1500亿元超长期特别国债资金，支持消费品以旧换新，加大汽车报废更新、家电产品以旧换新补贴力度。“国补”力度可观，消费者乐享实惠、激发换新热情，促进了消费市场升温。以汽车、八大类家电产品为例，分别带动销售额9200多亿元、2400亿元，政策成效十分明显。由此可见，财政资金起到了重要撬动作用。

中央经济工作会议在确定2025年重点任务时，把“大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求”列为首项。提出2025年要实施更加积极的财政政策，强调要“更加注重惠民生、促消费、增后劲”。可以说，新年伊始的“国补”手机热潮只是一个开端，今年财政政策扩大内需、提振消费的力度和效果值得期待。

提振消费，需要让百姓有钱消费，也就是增强消费能力。在这方面，财政资金补贴可以发挥直接、立竿见影的效果。按照安排，今年要增加发行超长期特别国债，持续支持“两重”项目和“两新”政策实施。加大消费品以旧换新支持力度，进一步扩大政策覆盖范围。目前中央财政已预下达2025年消费品以旧换新首批资金810亿元，支持各地做好政策持续实施的衔接工作，充分保障元旦、春节期间人民群众消费的补贴需求。此外，今年对资金需求量大、社会关注度高的部分领域，扩大实施范围、提高补助标准。一系列政策措施针对性强、支持力度大，显示出更加积极有为的政策取向。

增强消费能力、提高消费意愿，在补贴资金加力支持的同时，根本上还需要居民具有一定收入水平和经济能力。只有多渠道增加居民收入，才能让消费升温更持续。中央明确今年要适当提高退休人员基本养老金、城乡居民基础养老金、城乡居民医保财政补助标准，受到社会的高度关注和点赞。只有加大民生投入，完善民生政策，突出就业优先导向，促进重点群体就业创业，织密扎牢社会保障网，才能更好解决居民扩大消费的后顾之忧，既促进消费升温，又点亮美好生活。

如何把好事办好、实事办实，真正达到提振消费、群众受益的效果？一方面，政策落实要突出便民、惠民，简化补贴流程，提高政策执行的便利性、有效性，让补贴资金更快、更便捷地直达消费者，提升群众的消费体验。另一方面，要加强资金监管、规范市场秩序。财政资金不能成为“唐僧肉”，要切实管好用好补贴资金，特别是防止和严肃查处骗取套取国家补贴资金、“黄牛”倒卖消费券、商家“先涨价后打折”等违法违规行为。此外，还可以探索补贴政策与金融支持联动，有效放大政策资金撬动效应。

实施更加积极的财政政策，把财政资金用在提振消费的刀刃上，将为扩大内需提供强有力的支撑，推动经济持续回升向好，不断提高人民生活水平。