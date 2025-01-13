影禾医脉自研医学影像基座模型“影禾觅芽”发布

1月10日，上海影禾医脉智能科技有限公司在北京人卫酒店举行“智领仁心·筑基未来——影禾医脉医学影像基座模型发布会”，发布由影禾医脉自主研发的“影禾觅芽 ”医学影像L0基座模型。

本次发布会，“影禾觅芽” 作为可扩展、跨模态医学影像视觉基座模型亮相，并展现了其强大的数据处理和应用拓展潜力。“影禾觅芽”医学影像L0基座模型不仅能够处理 CT、MR、X 线、US、核医学等多种模态的医学影像数据，还能够支持从影像采集到诊断报告生成的全过程。在实际应用场景中，“影禾觅芽”具备广泛的适用性，包括疾病检测、病灶分割、风险评估和手术规划等临床诊疗环节。

打破AI在临床场景应用中不适配的难点

在人工智能应用中，技术与场景适配是AI落地的关键，依据场景优化模型参数和算法逻辑、应对复杂现实环境成为了一项艰巨挑战，尤其是医疗这样的高专业门槛领域，对AI精准性和适应性要求更加严苛。“影禾觅芽”自诞生之际便紧密围绕医生需求展开布局，构建起由影像医生（或临床医生）主导，数据与算法工程师协同辅助的创新研发模式。在这一模式下，各方充分发挥专业优势，系统地打造出能够全面满足每个检查项目出具结构化报告需求的AI产品，有力推动了生成式AI在医疗科研领域的创新应用。

目前，影禾医脉已与国内多家医院达成了战略级合作，基于影禾医脉自研的基座模型L0，共同发力开展多个针对特定部位、特定模态的L1模型的研发工作。

实现医学诊疗全流程的AI支持

区别于传统的AI产品仅有辅助诊断功能，“影禾觅芽”从检查开单、影像采集、临床诊断到数据标准化治理实现全链条的智能化。特别是在临床诊断方面，医生可借助模型对各类医学影像进行快速准确的分析，如在颅脑、胸部和腰椎CT等常见检查中，模型能够自动识别和标注潜在病变区域，为医生提供决策参考，大大缩短诊断时间，尤其在面对复杂病例时，帮助医生减少遗漏和误诊，提高诊断准确性。

对于患者而言，就医过程中影像检查的等待时间将显著缩短，减少了患者的焦虑情绪。同时，由于模型基于大量临床数据训练，患者能够获得更可靠的诊断结果，有助于早期疾病发现和及时治疗，提升治疗效果和预后质量，增强患者对医疗服务的满意度和信任度。

本次发布会影禾医脉邀请了首都医科大学附属北京天坛医院、 一脉阳光医学影像集团、南昌大学第一附属医院、上海交通大学医学院附属瑞金医院、安德医智科技、蚂蚁科技集团、四川大学华西医院等多家影禾医脉战略级合作伙伴单位，共同见证与分享医学影像AI前沿技术、实践经验和行业洞察，为医学影像领域的发展注入新的活力和动力。

随着技术的不断进步和法规的逐步完善，AI医疗将深度融入医疗生态的各个环节，成为提升医疗服务水平、改善人类健康的重要力量，推动医疗行业迈向精准化、智能化、高效化的新时代。

影禾医脉将以 “影禾觅芽” 医学影像基座模型为基石，加速推动医学影像AI在医院诊疗和院外数字孪生医生的开发，让人工智能真正链接老百姓健康守护的每个环节，持续引领医学影像 AI技术的创新发展，致力于为医疗行业带来更多变革与突破，为守护人类健康贡献力量。