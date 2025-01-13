上海发布脑机接口产业培育行动方案

为抢抓脑机接口技术发展机遇、培育未来产业，上海于1月10日正式印发《上海市脑机接口未来产业培育行动方案（2025—2030年）》（以下简称《行动方案》）。该方案以医疗级场景为核心，以战略产品为导向，重点推进侵入式、半侵入式脑机接口技术与产品的落地应用，并鼓励非侵入式发展。

《行动方案》为上海市脑机接口产业发展规划了进度表：2027年前，推动5款以上侵入式、半侵入式脑机接口产品完成临床试验，面向失语、瘫痪等患者，助其恢复部分语言和运动功能，实现高质量脑控；引育5家以上具有脑机接口关键技术与产品研发能力的自主创新企业，以及10家以上产业链上下游国内骨干企业；初步构建脑机接口创新生态。2030年前，实现高质量控脑，脑机接口产品全面实现临床应用，打造全球脑机接口产品创新高地，多家脑机接口企业形成全球影响力，产业链核心环节实现自主可控，脑机接口产业发展成为战略性新兴产业中坚力量。

作为生物医药、人工智能等产业的“交汇点”，上海在脑机接口产品化方面优势明显。《行动方案》提到，要发挥上海产业配套支撑条件好、临床资源丰富等优势，推进产品研发。支持各类创新主体联合医疗机构，开展运动控制、言语合成、神经疾病治疗、视觉重建等侵入式、半侵入式脑机接口产品研发与临床试验；面向康复、教育、娱乐等领域，鼓励企业开展非侵入式产品研发与产业化；培育脑机接口产业链主体，开展柔性电极、低功耗神经信号采集及刺激芯片、医疗级植入式电池、植入式硅胶、馈通等关键材料与零部件研发，加快产业链国产化；基于上海人工智能、机器人等产业基础，协同开展脑控康复用人形机器人/外骨骼、机械臂、义肢假体等外围设备研发；推动高校、科研院所等持续开展前沿与颠覆性技术研究，探索新赛道。

《行动方案》还在推动临床试验与应用示范、健全产品标准与检测体系以及培育产业创新生态等方面作了部署。