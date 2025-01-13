儿童医院跨省托管 打通京津冀就医新通道

河北邢台的8岁女孩诺诺（化名），在北京就医时确诊恶性肿瘤，病情刻不容缓，但病床有限，排队又会加重病情，最终北京医生赶赴河北保定争分夺秒为她完成了手术。这是京津冀医联体打通就医新通道的一个缩影。为诺诺治疗的是北京儿童医院肿瘤外科专家韩炜医生，双城开诊工作已经走过十个年头，韩炜医生累计行程超10万公里。

10年前，保定市儿童医院是一家只能看一些儿童常见病、多发病的二级医院，医疗水平相对滞后，当地儿童有相对复杂的病情往往要到北京求医。与此同时，150公里外的北京儿童医院，肿瘤外科、血液、肾病等科室人满为患，一床难求。

在京津冀协同发展的背景下，北京儿童医院率先破局，跨省托管保定市儿童医院，保定市儿童医院更名为北京儿童医院保定医院。如今两家医院同频共进，打造就医新通道，患儿得到了实实在在的救治，而北京专家的传帮带，也手把手为当地打造了一支“带不走”的专家团队。

实现无缝衔接 北京求诊保定手术

河北邢台8岁小女孩诺诺（化名）是一名小学生，看起来和其他孩子一样阳光健康。

“爸爸，我腿疼。”2022年底，刚上小学一年级的诺诺，几次提到自己腿疼，起初家人没太在意。

诺诺爸爸回忆，后来孩子的腿疼状况加重，人也日渐消瘦，在当地医院检查后发现，其腹部有一块阴影。这并不是一个好的信号，家人带孩子火速赶往石家庄的大医院就医，经过一个星期的住院检查，医生认为这是一个肿瘤，但具体是什么类型需要术后做病理分析，建议尽快手术。

“到底是什么肿瘤，良性还是恶性？是不是只有手术这一种方案？我们心里犯嘀咕。”诺诺爸爸说，他们和家里学医的亲戚和朋友商量后，觉得必须去一趟北京，找最权威的儿科肿瘤医生再看看。

很快，诺诺一家到了北京，通过APP挂号抢到了一个肿瘤外科专家韩炜的特需号。就诊当天，韩炜医生仔细看过诺诺的所有检查结果，很快给出结论：神经母细胞瘤，一种儿童中常见的恶性肿瘤。

“韩医生每年看过的神经母细胞瘤有数百例，他确诊后说必须马上手术，能早一天手术就早一天，千万不能拖。”但北京儿童医院肿瘤外科病房床位有限，需要排队等位，并且时间很长，韩炜建议诺诺到保定手术。

乍一听到保定手术，诺诺爸爸第一反应是怀疑。“我们是奔着北京专家来的，就想在北京治，为什么让我们去保定？去保定还是北京的医生主刀吗？”诺诺爸爸直接提出了疑问。

韩炜医生耐心解释，保定市儿童医院9年前就被北京儿童医院托管，两家医院同质化发展，而且保定那边床位多，一两天就能住上院。

“韩医生很确定地跟我们说，这个孩子就是他来治，他到保定后，会到病房来看我们，进手术室前，会跟我们打一声招呼，出手术室后可以让我们真真切切看到切除了什么东西。韩医生说，这个孩子他负责到底。”听到这儿，诺诺爸爸心里踏实了。

到了保定，诺诺爸爸称，两边医院几乎是无缝衔接，他们如期住院、手术。医院环境很好，设施很新，人也没有北京这边多，整个病区装修风格都是暖色调，让孩子的心情也很放松。

术后病理显示，孩子是肿瘤三期，相当于肿瘤中期，真的等不得。诺诺爸爸很庆幸当时没有犹豫，没有耽误孩子的手术时间。

他算了一笔账，在保定治疗他们一样可以用医保，而且在生活费上省了不少钱。他在医院附近宾馆住一天80到100元，一顿饭十几元，算下来费用要比在北京省下三分之二。“以前我觉得京津冀协同发展这样的国家大计与我这样的小县城居民很远，但这次感受很深，我看到北京的专家在保定一天手术七八台，京津冀协同发展对我们来说是‘普惠’，老百姓实实在在感受到了发展和实惠。”

十年双城工作 几乎每周往返一次

诺诺只是韩炜医生双城开诊病例中的一个，自2015年北京儿童医院正式托管保定市儿童医院以来，韩炜医生的双城工作已经进入第十个年头了。

每周一早上6点，韩炜从家打车到北京西站，7点05分G485次列车准时发车，7点54分他就已经到达保定东站，随后乘坐医院班车到达北京儿童医院保定医院，一下车就直奔手术室。

周一是手术日，周二是出诊日，周三上午韩炜在保定查房，下午他又直奔涿州的一洲肿瘤医院看放疗的病人，这家医院目前和北京儿童医院保定医院合作共建了儿童肿瘤放疗科。

周三晚上，他赶回北京，周四、周五在北京出诊。也就是说，现在韩炜每周一半多的时间在河北，除了出诊、手术，他还担负在保定参与区域医疗中心建设的任务。每周往返一次河北，韩炜每年往返行程15000公里以上，自托管以来已超10万公里。

韩炜坦言，这样的双城生活不轻松，但还是要为“跨省托管”新模式点赞，他感觉到与儿童肿瘤战斗的战场在扩大。

韩炜介绍，现在儿童中比较高发的恶性肿瘤是神经母细胞瘤。肿瘤一期生存率90%，四期生存率10%，两者相差甚远，病人等不了，病情恶化和转移的速度有时候远远超出家长的心理预期，早发现早治疗的意义非常重大。过去由于每个排队等待的患者都很急，但北京床位紧张，重病患者又多，每一个主刀医生面对着大量重症病例，手术6个小时起步居多，个别手术甚至长达20余小时，导致本部整个团队都在满负荷运转。

托管以后，这样的局面发生了很大改观。北京儿童医院保定医院肿瘤外科50余张床位，每多一张床位，就能多收治一个病人。“病人从全国各地赶到北京，他们希望能够尽快住院、尽快手术，现在就不用担心北京排不上，我们能够让他们在一两天就住上院。”韩炜说，“我能收治更多的病人，能让更多的肿瘤患儿在第一时间得到治疗。”

一开始，韩炜跟患者家属说到保定去治疗时，很多人是不理解的。韩炜还记得，有一位家住北京房山的病人，韩炜劝他在保定手术。家属不相信北京的专家真的在保定，特意坐火车去了趟保定，挂上了韩炜的号，参观了北京儿童医院保定医院，看到这里的环境，以及北京的团队都在这里，这才放下心来，决定在保定手术。

托管第十个年头，保定市儿童医院已经在肿瘤患儿家长圈内形成共识，很多家长带孩子直接到保定求诊，不再转战北京，大大缓解了北京儿童医院的就诊压力。这些年除了韩炜，还有400多位北京专家2万余人次来到保定，开展了专家手术近万台，会诊疑难病例1万余例。

“输血”变“造血” 培养本地专家团队

患者享受医疗红利的同时，本地医护人员也在快速成长。北京专家发挥传帮带的作用，手把手教，在保定由“输血”变“造血”，打造了一个“带不走”的专家团队。

北京儿童医院保定医院肿瘤外科主任孟德光2004年大学毕业后，来到保定市儿童医院，在大外科工作，当时医院没有专业门诊和病区，也就是做些疝气、阑尾炎等小外科手术。如果有肿瘤患者，只能让他们去北京看病。2010年，医院派孟德光到北京儿童医院进修肿瘤外科专业，在那里他才打开学习治疗儿童肿瘤的大门。

医院托管后，在配合专家的过程中，孟德光的成长迈上了“快车道”。他积累了大量的经验，遇到问题及时发问，遇到疑难病症，和专家积极交流讨论，技术水平得到了快速提升，完成大量三、四级手术。

2021年4月，一名肝破裂患儿被送到北京儿童医院保定医院急诊科，肝脏是人体的“血库”，结构和功能非常复杂，一旦发生破裂，病情非常危急。患儿高压还不到40毫米汞柱，转院已经来不及了，当时也没有北京的专家在场。

“孩子命悬一线，没时间再想别的，只有争分夺秒抓紧手术，孩子才有生存的希望。”肿瘤外科的实战技术提升给了孟德光非常大的底气，他第一时间组织相关科室负责人，迅速到场参与抢救，经过6小时奋战，终于将孩子抢救成功。这一病例，具有里程碑意义。它是医院托管后，由保定医护团队独立救治成功的第一例重度肝破裂患儿。这次经历提升了孟德光及其他医生的自信，也是对托管效果的一次检验。

如今，孟德光已经能够独立完成重度肝破裂、嗜络细胞瘤等多种三、四级手术。肿瘤外科已从原来的零起步增至有十多个专业医生，每年完成手术900多例。许多家长慕名来院直接点名找孟德光就医。面对患者，孟德光可以自信地说：“北京能做的，我们也能做”。

2022年年末，孟德光被医院聘为主任医师。“现在医院也鼓励我们做科研，托管前，SCI论文对我来说是够不着的天花板，但现在，我们科室每年都有两三篇SCI（国际知名学术期刊引用数据库）论文发表。”

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打通就医新通道 “患者不动医生动”

北京青年报记者了解到，2015年7月23日，首都医科大学附属北京儿童医院正式托管保定市儿童医院，保定市儿童医院增挂“北京儿童医院保定医院”院牌，成为首家京津冀协同发展背景下跨省托管的公立医疗机构。

跨省托管以来，北京儿童医院保定医院快速高质量发展。年门诊量由托管前的25万人次增长到目前的72万人次，三、四级手术量从托管前零起步到每年完成超过5000例，三、四级手术占比超过70%，实现了医院跨越式发展。

2017年，北京儿童医院保定医院迁入新址院区，院区面积从15亩增到60亩，床位由300张扩大到1000张。硬件、软件的双提升及医疗环境的改善，为医院快速发展奠定了良好的基础，目前已发展成集医疗、教学、科研、预防保健、社区服务“五位一体”的三级儿童专科医院。

2022年5月，北京儿童医院保定医院成功获批第三批国家区域医疗中心建设项目。同年，医院第一名称正式变更为“首都医科大学附属北京儿童医院保定医院”。按照国家区域医疗中心建设有关要求，新建项目医院已于2022年4月开工，项目占地195.47亩，建筑面积23.7万平方米，总投资26.33亿元，由保定市政府全额出资建设，预计2025年中期投入使用。建成后，医院将实现床位共2000张的“一院两区”新格局。

过去10年，京津冀三地紧紧围绕疏解北京非首都功能，打造北京“新两翼”，聚焦重大政策、重大工程和重大项目，推动京津冀卫生健康协同发展向纵深推进，取得了阶段性成效。

北京市援建的雄安新区第一家综合医院雄安宣武医院由宣武医院托管，已开诊运行。北京大学人民医院雄安院区和天津中医药大学第一附属医院石家庄医院已开工建设。北京协和医院雄安院区项目顺利推进。河北怀来县医院被北京大学人民医院托管，成为北京大学人民医院怀来院区。京津冀合作共建的北京大学第三医院崇礼院区、北京儿童医院保定医院、天津市肿瘤医院秦皇岛医院等8个国家区域医疗中心项目落户河北省。北京协和医学院天津医院一期项目已投入使用，正在争创国家血液病医学中心。天津滨海新区人民政府与北京大学医学部共建天津市第五中心医院。

据河北省卫健委数据，京津冀三地大力推进医联体建设，同题共答、高频共振，共同制发文件，明确建设路径，定期会商沟通，加强监测管理，截至2024年5月，京津冀医联体由2023年底的40个增至目前的70个，优质医疗资源流动起来，携手为京津冀三地患者打通了一条就医新通道，“患者不动医生动”的愿望成为现实。

本版文/本报记者 匡小颖

统筹/孙慧丽