1月12日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍近期呼吸道疾病防治有关情况。据了解，近期呼吸道传染病仍然呈现交替或叠加流行的态势，都是由已知病原所引起，没有出现新发传染病，预计总体流行强度和就诊压力不会高于上一年流行季。

流感检测阳性率上升趋势减缓

近期，中国疾控中心发布的全国急性呼吸道传染病哨点监测情况显示，2025年第一周流感处于季节性流行期，流感病毒的阳性率上升趋缓。其中，全国门急诊流感样病例的流感病毒阳性率较上周上升了3.8%，低于去年的同期水平，预计本月中下旬流感活动水平会逐步下降，不同省份间的流感活动水平有所不同。

中国疾病预防控制中心研究员王丽萍说，目前，流感检测阳性率上升趋势已经减缓，随着中小学校陆续放假，预计在本月中下旬流感活动水平可能会逐步下降。

人偏肺病毒并不是一种新的病毒，已经伴随人类几十年时间。目前人偏肺病毒检测阳性率处于平台波动，其中北方省份的阳性率上升趋缓，14岁以下患者的检测阳性率开始下降。呼吸道合胞病毒目前阳性检出率在0—4岁组患儿中呈现波动上升趋势。鼻病毒、肺炎支原体以及腺病毒检测阳性率呈现下降趋势。新型冠状病毒以及其他呼吸道的病原体处于较低的流行水平。

王丽萍表示，我国流感监测结果显示，当前流感流行的优势株是甲型H1N1亚型。中国疾控中心国家流感中心对近期分离到甲型H1N1流感病毒进行了抗原性分析，提示与今年的流感疫苗株匹配度良好，疫苗接种有效；耐药性分析结果显示，目前流行的流感病毒对于抗病毒药物是敏感的，药物治疗是有效的。

因此，所有6月龄以上的人群，如果没有疫苗接种禁忌，建议每年都要接种流感疫苗。今年还没有接种流感疫苗的人员，现在依然可以接种。

未出现医疗资源明显紧张情况

国家卫生健康委医疗应急司副司长高新强表示，近期处于流感相对高发期，但未超过去年流行季的水平。全国发热门诊、急诊患者数量呈现一定上升的趋势，但总体低于去年同期水平，未出现医疗资源明显紧张的情况。

据介绍，国家卫生健康委已组织开展流感等冬春季呼吸道感染性疾病的监测调度工作，指导各地做好医疗资源的统筹，合理调配医务人员、药品、设备、床位等资源；部署二级以上医疗机构和基层医疗机构发热门诊（诊室）应设尽设、应开尽开，并根据就诊需求配足配强医务人员；指导二级以上医疗机构结合专业特点合理安排号源量，并向基层医疗机构开放一定比例的号源；鼓励医疗机构开展“互联网+药学服务”，推动处方流转、药品配送等服务，鼓励轻症且没有基础性疾病的患者通过互联网医院就诊，减少院内人员聚集；充分发挥医联体作用，畅通基层医疗机构向上级医院的转诊通道，保障患者诊疗需求。

高新强说，随着中小学陆续放寒假，预计儿童群体感染的状况将有所缓解，特别是聚集性疫情将减少。春节前后，受人群大规模流动、探亲访友、聚餐聚会活动增多等多种因素影响，流感的传播风险会相对增高。国家卫生健康委会同相关部门做好有关药品储备和供应保障工作，目前重点药品生产供应和库存总体正常，配送率也在正常范围。

儿童同时感染多种病原体不常见

首都医科大学附属北京儿童医院主任医师徐保平说，儿童同时感染多种病原体的情况并不常见。儿童呼吸道感染是最常见的疾病，基本上一年四季都可以出现。有些病原体可以出现流行的高峰。比如，北方冬天会出现流感病毒、腺病毒、鼻病毒、呼吸道合胞病毒、人偏肺病毒、肺炎支原体等病原流行高峰。但是，多种病原体同时流行，并不代表孩子会同时感染。多数情况下，儿童还是以单一病原体感染为主。如果孩子年龄比较小、病情比较重、持续发热时间比较长，或者存在基础疾病，才有可能出现感染多种病原体的情况。

徐保平建议，抗流感病毒药物是处方药，如果怀疑得了流感，应及时到医院就诊，根据医生的处方使用抗流感病毒药物。早期使用抗流感病毒药物，可以减少流感病毒的复制以及传播，有效预防重症和并发症的发生。儿童呼吸道感染特别是上呼吸道感染最主要的还是病毒感染，绝大多数呼吸道病毒是没有特效抗病毒药物的，主要进行对症治疗。