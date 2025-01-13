孜孜以求，潜心中西医结合研究

“只要时间和精力允许，我还是经常关注着中西医结合方面的研究进展。这些年，相关成果不断涌现，医、理、药研究更加深入……”在天津市南开医院主楼9层的专家办公室，年届百岁的中国工程院院士、原天津医学院名誉院长吴咸中（见图，天津医科大学供图）说起中西医结合的研究与应用，依然精力充沛、娓娓道来。

吴咸中，1925年生，为中西医结合事业发展倾注了大量心血。他创立并不断完善了中西医结合诊疗急腹症的新体系；建立了中西医结合临床国家级重点学科，成为国内中西医结合领域的示范学科之一……

2018年退休后，吴咸中心系事业、甘于奉献，继续在中西医结合领域发光发热，推动中西医结合事业向前发展。

2021年，一名患者突发腹部疼痛，被确诊为急性重症胰腺炎，伴随多种并发症，入院后几经治疗仍不见好转，生命垂危。吴咸中院士带领中青年医疗团队接手了该患者的治疗，经13次微创化胰腺坏死组织清除和脓肿引流术，配合中西医结合快速康复体系的综合治疗，患者得以逐渐康复。这成为救治疑难急腹症的经典案例之一。

2024年，在中华中医药学会征集国医大师和全国名中医经典临床案例工作中，吴咸中指导总结的10例肝胆胰外科、胃肠外科疑难病例被充实到成果库，为传承国医大师的临床诊疗经验、提高临床医生的诊疗水平作出了贡献。日前，吴咸中荣获“全国离退休干部先进个人”称号。

多年来，吴咸中还先后主编出版了《中西医结合治疗急腹症》《急腹症方药新解》等专著，特别是《中西医结合治疗急腹症》，成为很多外科医生常用的“工具书”。

翻开新近出版的《吴咸中中西医结合急腹症学》一书目录，第四十五章的标题是《中药“板块学说”在急腹症中的应用》。“这是老师近年来参与的一项重要课题。”吴咸中的学生、天津医科大学外科学教授崔乃强介绍，天津市中西医结合急腹症研究所对通里攻下法、活血化瘀法、清热解毒法及理气开郁法等代表方剂进行了长期的实验研究，并且从单个治则研究转向不同治则之间的协同或增效作用的研究，进而提出了“板块学说”，并进行了深入研究阐释。

多年来，吴咸中始终坚守在医疗、科研、教学一线，定期参加外科会诊，指导中青年医疗骨干制定实施高难度治疗方案，成功救治高危疑难病症患者；主持举办中西医结合急腹症培训班，为全国培养了数百名中西医结合治疗急腹症的技术骨干；退休后仍带领研究生搞科研，写出了一批高水平的实验研究报告。

“老师经常告诫我们，做人要知足，做事要知不足，做学问要不知足。他的谆谆教诲，时刻提醒着我对待科研要尽心竭力、勇攀高峰。”崔乃强说。

吴咸中曾将获得的数十万元奖金捐给学生和医院，用于培育青年人才和发展中西医结合事业。为进一步支持中西医结合外科方向的学科建设，2022年他再次捐出个人奖金20万元作为科研立项资助基金。

主动服务京津冀协同发展战略，吴咸中还于2019年在河北省沧州市人民医院建立院士工作站。有了这个工作站，沧州市人民医院普通外科在医、教、研等方面得到很大提升。2024年，该院普通外科入选国家卫生健康委、国家中医药管理局联合评审出的中西医协同“旗舰”科室建设项目名单。

在接受记者采访时，吴咸中多次提到“中西医结合事业发展前景光明”。当前，在国家支持下，中西医结合专业已经形成了一支由老中青三代专家组成、结构合理的人才梯队，中西医结合学科建设迎来前所未有的发展机遇。

“中西医结合这项事业，任重而道远，我们仍需付出更多努力。”吴咸中说。

《 人民日报 》（ 2025年01月13日 06 版）