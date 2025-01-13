充分释放消费潜力（评论员观察）

消费新趋势里蕴藏着发展新机遇，积极应变、优化供给，为消费者提供人无我有、人有我优的选择，就能让产品和服务赢得更多消费者青睐

从消费新趋势中找到供给新方向，形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡

一段时间以来，网络上关于居民消费行为的讨论时有发生。出门吃饭先看团购，购物选“平替”，喝奶茶也考虑性价比……消费者不愿意消费了吗？非也。

观察消费市场，还可以看见，中国国家博物馆的门口排起长龙，凤冠冰箱贴一“贴”难求；哈尔滨冰雪大世界开园首日，门票迅速售罄；热门商圈，顾客人头攒动……多个领域居民消费热情高涨，呈现生机勃勃、活力满满的景象。

了解消费者，才能看清楚消费潜力所在。一边是“能省则省”，一边是“该花就花”，消费者的行为背后，有着同样的理念——满足消费所需。

“所需”，是新鲜的体验。比如，去陌生的城市欣赏风景，学习一项新的运动技能，打卡地区首店、首展。

“所需”，也是丰富的文化内涵。从马面裙畅销，到博物馆热，再到国产3A游戏火爆出圈，越来越多人看见传统文化之美。

“所需”，还是更高的生活品质。智能穿戴设备、智能家居、新能源汽车，人们踊跃尝试新技术，用以提升生活质量。

由此而言，人们追求美好生活的消费需求并没有减少，而是日益呈现个性化、多元化、品质化的趋势。

进而言之，消费潜力从何而来？从满足“所需”而来。能不能更好激发消费潜力，关键就在于能否紧扣需求变化，促进消费提质扩容。2024年底举行的中央经济工作会议确定了2025年要抓好的重点任务，其中第一项就是“大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求”。顺应消费新趋势，改善消费条件，创新消费场景，更好满足消费者新需求，才能使消费潜力充分释放出来。

新需求呼唤新供给。以购物中心的转型升级为例。一度，电商的发展给购物中心带来不小的冲击。如今，多地商圈一改过去以商品销售为主的经营模式，打造一站式休闲娱乐场所。北京，华熙LIVE汇集文体、餐饮、展览等多种业态；重庆，解放碑步行街与洪崖洞、十八梯等传统风貌区巧妙连接；陕西西安，大唐不夜城将互动表演搬进步行街……丰富独特的消费体验，让商圈重聚人气。这也恰恰说明，消费新趋势里蕴藏着发展新机遇，积极应变、优化供给，为消费者提供人无我有、人有我优的选择，就能让产品和服务赢得更多消费者青睐。

激发消费潜力，既要重视市场这只“看不见的手”，也要有效用好政府这只“看得见的手”。

2024年，在消费品以旧换新政策的作用下，全年汽车报废更新超过290万辆，置换更新超过370万辆，带动汽车销售额9200多亿元；超过3600万名消费者购买了八大类家电产品5600多万台，带动销售额2400亿元。

2024年举办的中国国际消费中心城市精品消费月活动中，发放消费券、组织大型体育赛事等举措，带动举办地5个城市11月上中旬商品消费额同比增长5.9%，餐饮消费额同比增长12%。

一系列政策，发挥着“四两拨千斤”的作用，不仅激活了消费市场的“一池春水”，更引导居民消费向着绿色化、智能化、品质化升级。总结经验做法，让政策更精准有力，发挥好政策的引导作用，消费潜力将更好得到释放。

2024年1至11月，我国社会消费品零售总额超44万亿元，同比增长3.5%。我国超大规模市场优势没有变，国内需求增长潜力巨大。

从消费新趋势中找到供给新方向，形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡，定能把内需潜力转化为发展实绩，以国民经济循环之“畅”，助力发展大局之“稳”。

《 人民日报 》（ 2025年01月13日 05 版）