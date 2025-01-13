优化消费环境三年行动将启动

本报北京1月12日电 （记者林丽鹂）国家市场监督管理总局日前发布的数据显示：2024年以来，消费者投诉举报增速比2023年下降18.6个百分点，实现5年以来增速首次大幅下降；通过处理投诉举报为消费者挽回经济损失47.2亿元，同比增长17.1%。

市场监管总局相关负责人表示，消费环境好不好，消费者感受最直接，也最有发言权。接下来，将出实用的招、出管用的招，切实为提振消费、扩大内需提供有力支撑。大力破解消费痛点问题，将组织开展“守护消费”执法铁拳行动，严厉打击假冒伪劣、偷工减料、虚假营销等顽疾，开展家用电器、网售消费品等缺陷产品召回行动。纵深推进消费供给提质，让消费者放心，将会同多部门启动优化消费环境三年行动，探索流量扶持、信用激励、金融赋能手段，让良心商家安心经营、做大做强。着力提高消费维权能力，让消费者省心，全面升级12315平台，拓展基层消费维权服务网络，推广消费纠纷在线和解机制，强化大数据赋能，从接诉即办转向未诉先办，让消费公平更加可感可及。

春节将至，市场监管总局已经在全国范围部署开展了重要民生商品服务稳价保质工作，聚焦生活必需品、住宿、交通等商品和服务的价格变动情况，加强价格监管执法；聚焦米面油、肉蛋奶等大宗消费食品和商场超市等重点场所，强化食品安全监管；聚焦服装玩具、烟花爆竹、燃气用具等节日旺销品以及涉及安全的重点商品，守牢质量安全底线。

《 人民日报 》（ 2025年01月13日 02 版）