均是已知病原体，未出现新发传染病

1月12日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍今年冬春呼吸道疾病防治有关情况。

中国疾病预防控制中心研究员王丽萍表示，今年冬春呼吸道传染病仍然呈现交替或叠加流行的态势，都是由已知病原体所引起，未出现新发传染病。预计今年流行强度和就诊压力不会高于去年。

国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长胡强强说，国家卫生健康委指导各地做好医疗资源统筹，扩大医疗服务供给，优化服务流程。目前，未出现医疗资源明显紧张的情况，相关重点药品生产供应和库存总体正常。

近期，中国疾控中心发布的全国急性呼吸道传染病哨点监测情况显示，2025年第一周流感处于季节性流行期，预计本月中下旬流感活动水平会逐步下降，不同省份间的流感活动水平有所不同。

王丽萍说，当前，正值呼吸道传染病流行的高发季节，多种病原体都可以引起呼吸道传染病。监测结果显示，流感是引起当前医疗机构急性呼吸道感染就诊患者增加的主要疾病。流感正处于季节性流行期，大多数省份的流行强度处于中等水平。

人偏肺病毒并不是一种新的病毒，已经至少伴随人类几十年的时间。由于检测手段的发展，近年来关于人偏肺病毒的报道渐多，目前人偏肺病毒检测阳性率处于平台波动，其中北方省份的阳性率上升趋缓，14岁以下患者的检测阳性率开始下降。呼吸道合胞病毒目前阳性检出率在0—4岁组患儿中呈现波动上升趋势。鼻病毒、肺炎支原体以及腺病毒检测阳性率呈现下降趋势。新型冠状病毒以及其他呼吸道的病原体处于较低的流行水平。

王丽萍说，人偏肺病毒、呼吸道合胞病毒都是引起冬季呼吸道传染病的常见病原体，感染后主要出现发热、咳嗽、流涕、鼻塞等症状，大多数症状可自行消失。但是，对于儿童、老年人以及免疫功能比较弱的一些群体，可能会引起下呼吸道感染。不过，这两种病原体引起重症和死亡率都是很低的。

国家卫生健康委医疗应急司副司长高新强说，近期处于流感相对高发期，但未超过去年流行季的水平。全国发热门诊、急诊患者数量呈现一定上升的趋势，但总体低于去年同期水平，未出现医疗资源明显紧张的情况。为更好满足群众就医需求，国家卫生健康委会同国家疾控局联合有关部门提早部署、每日监测、持续调度，动员各地资源和力量，确保诊疗服务平稳有序。

加强服务诊疗的监测。组织开展流感等冬春季呼吸道感染性疾病的监测调度工作，对全国和主要城市二级以上医疗机构及基层医疗机构呼吸道感染性疾病诊疗情况进行日监测、日分析，指导各地做好医疗资源的统筹，合理调配医务人员、药品、设备、床位等资源。

扩大医疗服务供给。部署二级以上医疗机构和基层医疗机构发热门诊（诊室）应设尽设、应开尽开，并根据就诊需求配足配强医务人员。加强发热门诊、急诊、儿科等重点科室的医疗力量，安排好夜间及节假日值班值守，为做好流感等疾病医疗救治工作提供全方位的保障，满足人民群众就医需求。

优化服务流程。指导二级以上医疗机构结合专业特点合理安排号源量，并向基层医疗机构开放一定比例的号源。发挥“互联网+”的作用。鼓励医疗机构开展“互联网+药学服务”，推动处方流转、药品配送等服务，鼓励轻症且没有基础性疾病的患者通过互联网医院就诊，减少院内人员聚集；针对诊断明确的复诊患者，鼓励通过互联网诊疗平台预约检查检验，并预约复诊号源，减少等候时间。

注重发挥基层医疗机构分流作用。结合紧密型县域医共体建设，推动县级医院向基层派驻中级以上职称的医师，增强基层医疗机构诊疗能力和诊疗水平，指导各地开展延时门诊或节假日门诊，满足上班、上学等人群的就诊需求，方便居民错时就医。充分发挥医联体作用，畅通基层医疗机构向上级医院的转诊通道，保障患者诊疗需求。

高新强说，随着中小学陆续放寒假，预计儿童群体感染的状况将有所缓解，特别是聚集性疫情将减少。春节前后，受人群大规模流动、探亲访友、聚餐聚会活动增多等多种因素影响，流感的传播风险会相对增高。国家卫生健康委会同相关部门做好有关药品储备和供应保障工作。

首都医科大学附属北京儿童医院主任医师徐保平说，儿童同时感染多种病原体的情况并不常见。儿童呼吸道感染是最常见的疾病，基本上一年四季都可以出现。有些病原体可以出现流行的高峰。比如，北方冬天会出现流感病毒、腺病毒、鼻病毒、呼吸道合胞病毒、人偏肺病毒、肺炎支原体等病原体流行高峰。但是，多种病原体同时流行，并不代表孩子会同时感染多种病原体。多数情况下，儿童还是以单一病原体感染为主。

《 人民日报 》（ 2025年01月13日 15 版）