新华社北京1月12日电 题：当前呼吸道疾病防治十大热点问答

新华社记者李恒、董瑞丰

当前和未来一段时间我国呼吸道传染病流行态势如何？得了流感怎么办？春运在即，医疗机构有哪些针对性准备？……针对当前公众关切的呼吸道疾病防治热点问题，国家卫生健康委12日举行新闻发布会，进行回应。

一问：呼吸道疾病就诊有没有“爆满”？

国家卫生健康委医疗应急司副司长高新强表示，监测显示，近期处于流感相对高发期，但未超过上一年流行季的水平。全国发热门诊、急诊患者数量呈现一定程度的上升趋势，总体低于上一年同期水平，未出现医疗资源明显紧张的情况。

首都医科大学附属北京儿童医院主任医师徐保平介绍，该院门诊这个冬季没有出现病人超常增多的现象。近两个月，内科门诊就诊量与上一年同期相比明显减少，与2019年的水平一致。

二问：我国呼吸道传染病流行态势如何？

中国疾控中心研究员王丽萍表示，当前和未来一段时间，仍将呈现多种呼吸道传染病交替或叠加流行态势，但均是已知病原体，未出现新发传染病，总体流行强度和就诊压力不会高于上一年流行季。

王丽萍介绍，流感是当前引起急性呼吸道感染患者就诊的主要疾病。目前，流感病毒阳性率上升趋势已经减缓，随着各地中小学陆续放假，预计本月中下旬流感活动水平可能逐步下降。

三问：得了流感，什么情况应及时就医？

王丽萍表示，流感一般1到2周可以自愈，但如果出现持续高热，伴有剧烈咳嗽、呼吸困难、神志改变、严重呕吐和腹泻等重症倾向，患者应及时就诊。

此外，孕妇、儿童、老年人以及慢性基础性疾病患者属于高危人群，感染流感以后容易引发重症，应尽快就医治疗。

四问：“中招”了该怎么用药？

徐保平表示，如果怀疑得了流感，可及时到医院就诊，根据医生的处方使用药物。早期使用抗病毒药物可有效抑制病毒的复制和传播，缩短流感病程，预防重症和并发症，但不建议自己使用处方药。

徐保平说，呼吸道感染是儿童的常见疾病，以病毒感染为主，多数没有特效抗病毒治疗药物，主要是对症治疗。常用药物包括退热药、祛痰药和一些具有清热解毒作用的中成药。

徐保平特别提醒，儿童应慎用镇咳药。同时，要特别关注用药安全，不能随意增加药物剂量，也不能随意增加给药频次。

五问：流感相关药物供应情况如何？

工信部消费品工业司副司长王孝洋介绍，工信部系统梳理了流感等呼吸道疾病相关解热镇痛药物、抗生素、中药、小分子抗病毒药物等产能产量情况，总体上供给充足、市场稳定。其中，对磷酸奥司他韦、玛巴洛沙韦等小分子抗病毒药物进行了重点监测调度，并组织企业做好生产供应和动态调配，保障群众用药需求。

据介绍，近一年来常用的呼吸道疾病国产治疗药品没有出现过断货情况，平台供应十分稳定。下一步，工信部将密切跟踪呼吸道疾病发展态势，加强生产监测和供需对接，及时响应市场需求。

六问：流感+春运，医疗机构有哪些准备？

春节前后，受人群大规模流动等因素影响，流感的传播风险会相对升高。

高新强介绍，目前相关重点药品生产供应和库存总体正常，配送率也在正常范围内。从各级医疗机构反映来看，目前购药渠道通畅，重点药品也按计划进行了储备。

高新强表示，各级医疗机构将加强重点药品短缺情况报告，及时核实并做好供需对接。同时，多措并举保障基层医疗机构用药需求。

七问：孩子反复“感冒”，是怎么回事？

有的孩子“感冒”刚好转，没多久又出现发热等症状，会不会同时感染了多种病原体？

徐保平表示，同时感染的情况并不常见。多种病原体同时流行，并不代表孩子会同时感染，多数情况下以单一病原体感染为主。

不过，反复出现症状，可能是因为孩子先后感染了不同的病原体。徐保平介绍，比如一开始感染了鼻病毒，之后又感染了流感病毒。这个时候，孩子抵抗力的恢复可能需要更长时间，应更注意防护。

八问：之前没接种流感疫苗，现在来得及吗？

当前流感流行的优势株是甲型H1N1亚型。国家流感中心的抗原性分析显示，与流感疫苗株匹配度良好，疫苗接种有效；耐药性分析结果显示，对于抗病毒药物敏感，药物治疗有效。

王丽萍表示，所有6月龄以上的人群，只要没有疫苗接种禁忌，建议每年都接种流感疫苗。对于尚未接种流感疫苗的人员，现在依然可以接种。疫苗在整个流感流行季都具有保护作用，可以降低感染风险、减轻发病症状、减少并发症。

九问：久咳不愈，中医药有什么办法？

急性呼吸道感染后，有些患者久咳不愈。广东省中医院院长张忠德介绍，中医药解决咳嗽的问题，首先要分清楚其是寒、是热还是燥。寒咳的特点是咳嗽很频繁，咳的声音很重，伴有咽痒，咳出清稀的痰或者白痰，可用疏风散寒止咳的药物；热咳主要是咳嗽频繁、喉咙干痛、咳黄痰，脸色、舌苔偏红，可用清热化痰止咳药物；燥咳表现为干咳，痰很少、很粘等，可用润肺润燥的止咳药物。

张忠德介绍，还有一种特别的咳嗽叫作风咳，特点是阵发性呛咳，风一吹咳嗽就加重，没有痰或者很少的痰，也有针对性治疗药物。

十问：多种病原体流行，如何做好预防？

引起冬季呼吸道传染病的常见病原体，还包括人偏肺病毒、呼吸道合胞病毒等，公众如何认识并预防？

王丽萍介绍，人偏肺病毒感染和呼吸道合胞病毒感染都属于自限性疾病，感染后，主要出现发热、咳嗽、流涕、鼻塞等呼吸道症状，大多数症状可自行消失。对于儿童、老年人以及免疫功能较弱的群体，可能会引起下呼吸道感染。

王丽萍说，保持规律作息、均衡营养、适度体育锻炼等可以增强抵抗病毒的能力。同时，要养成良好的卫生习惯，如勤洗手，遵守咳嗽礼仪，科学规范佩戴口罩，保持居室通风等。对于冬季的北方地区，推荐午间时段开窗通风。