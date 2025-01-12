国家卫生健康委：通过指导各地开展延时门诊等举措 保障患者诊疗需求

发布会现场。 人民网 陈子源摄

人民网北京1月12日电（陈子源）今天，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍“呼吸道疾病防治”有关情况，并回答媒体提问。

会上，国家卫生健康委医疗应急司副司长高新强介绍，监测显示，近期处于流感相对高发期，但未超过去年流行季的水平。全国发热门诊、急诊患者数量呈现一定程度的上升趋势，总体低于去年同期水平，未出现医疗资源明显紧张的情况。

为更好满足群众就医需求，国家卫生健康委会同国家疾控局联合有关部门，动员各地资源和力量，持续对相关医院进行实地调研查看，确保诊疗服务平稳有序。

一是加强服务诊疗的监测。组织开展流感等冬春季呼吸道感染性疾病的监测调度工作，指导各地做好医疗资源的统筹，合理调配医务人员、药品、设备、床位等资源。

二是扩大医疗服务供给。部署二级以上医疗机构和基层医疗机构发热门诊（诊室）应设尽设、应开尽开，并根据就诊需求配足配强医务人员。

三是优化服务流程。指导二级以上医疗机构结合专业特点合理安排号源量，并向基层医疗机构开放一定比例的号源。针对儿童等特殊就诊群体，要求相关医疗机构加强医疗资源的调度，在挂号、检查检验、取药、输液等环节采取措施优化服务流程。

四是发挥“互联网+”的作用。鼓励医疗机构开展“互联网+药学服务”，推动处方流转、药品配送等服务，鼓励轻症且没有基础性疾病的患者通过互联网医院就诊，减少院内人员聚集；针对诊断明确的复诊患者，鼓励通过互联网诊疗平台、预约检查检验，并预约复诊号源，减少等候时间。

五是注重发挥基层医疗机构分流作用。结合紧密型县域医共体建设，推动县级医院向基层派驻中级以上职称的医师，增强基层医疗机构诊疗能力和诊疗水平，指导各地开展延时门诊或节假日门诊，满足不同人群的就诊需求，方便居民错时就医。