工信部：流感相关药物总体供给充足

工信部消费品工业司副司长王孝洋1月12日在国家卫生健康委举行的新闻发布会上表示，工信部系统梳理了流感等呼吸道疾病相关解热镇痛、抗生素、中药、小分子抗病毒药物等产能产量情况，总体上供给充足、市场稳定。其中，对磷酸奥司他韦、玛巴洛沙韦等小分子抗病毒药物进行了重点监测调度，并组织企业做好生产供应和动态调配，保障群众用药需求。（记者李恒、董瑞丰）