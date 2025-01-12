国家卫健委：近期流感未超过上一年流行季水平

国家卫生健康委医疗应急司副司长高新强在国家卫生健康委1月12日举行的新闻发布会上表示，监测显示，近期处于流感相对高发期，但未超过上一年流行季的水平。全国发热门诊、急诊患者数量呈现一定程度的上升趋势，总体低于去年同期水平，未出现医疗资源明显紧张的情况。（记者李恒、董瑞丰）