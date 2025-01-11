如何做好肿瘤防治科普 专家团分享“科普经”

近日，“2024人民好医生肿瘤防治科普行动”在北京进行总结交流。来自全国各地的“科普达人”围绕肿瘤防治相关科普内容进行分享。如何多渠道、多形式地将科学、实用的肿瘤防治知识传递给民众？交流中，多位专家分享了自己对于科普工作的见解。

专家们认为，肿瘤科普作品创作非常有必要。科普内容的严谨性至关重要。北京大学首钢医院顾晋认为，科普内容通俗易懂固然重要，但更应保证科学性与准确性，切勿夸大事实、传播虚假信息，传播违背科学常识、断章取义或移花接木的虚假信息。

浙江省肿瘤医院朱骥说，随着治疗模式多样化、疗效越来越显著，肿瘤已不再是绝症，但老百姓对此并没有充分的认识。这就需要有医学背景的人士，将专业信息以平民化语言传递给患者，让大家不再谈癌色变，更好地了解治疗方式，便于临床治疗更好地开展。

“医务人员具有扎实的医学理论知识和丰富的临床实践经验，科普创作具有专业优势。”山东省肿瘤医院王哲海提醒医务工作者，在创作科普时注意选取某个观众易接受、易实践的知识点，进行深度普及，帮助大众理解并采取行动预防肿瘤疾病。

“要发挥医务人员科普创作‘主力军’作用，面向公众加强肿瘤防治知识宣教，营造全面认识肿瘤、全周期防控肿瘤、全民共同参与的良好氛围。”河南省肿瘤医院（中国医学科学院肿瘤医院河南医院）陈小兵建议，在科普创作过程中，要根据不同人群特点有针对性地加强健康教育，贴近日常生活，让健康知识、行为和技能成为全民普遍具备的素质和能力。

“现阶段由专业医生出演的科普剧目，使医学科普的内容趋向信息化、趣味化，形式也更加多元化。”云南省肿瘤医院李云峰勉励医务工作者，“大家要进一步提升创作和传播能力，努力将更多好看、好听、好记、好用的优质科普送到百姓身边。”

“情景剧、小品、脱口秀、相声等科普展演形式丰富多彩，让人印象深刻。同时，这些科普作品科学性强，风格严谨，能够更好地为民众科普健康知识。”陆军军医大学第二附属医院（新桥医院）陈正堂分享了观后感。

北京大学首钢医院李明也提醒说，科普创作者应尽量避免使用过于复杂晦涩的专业术语，涉及的肿瘤防治知识应尽可能全面。内容要条理清晰，注意逻辑的严密性和完整性，避免出现知识漏洞误导受众。

北京大学肿瘤医院李健同样认为，对于普通百姓来讲，会更加关注与自身相关度高的疾病，建议创作者可以站在某类疾病的高危人群角度进行科普传播，这样会吸引相关重点人群的关注。

山东省烟台市烟台山医院周冬梅说，科普作品回答了患者经常会问医生的一些问题，患者看了科普作品后，不仅对治疗方式有了进一步认识，也消除了很多误解，能够减少临床反复询问的情况，有利于提高诊疗效率，改善医患关系。

浙江大学医学院附属第一医院赵妍敏认为，肿瘤防治科普行动既为广大医务工作者提供了展示、交流的平台，也让专业权威的健康科普作品走进了百姓生活。未来，期待更多青年科普人才加入其中，利用大家喜闻乐见的形式，让大家对医学知识感兴趣、听得懂、做得到。