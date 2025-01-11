营养更均衡！全谷物食品了解一下

国家粮食和物资储备局等多部门近日联合印发《国家全谷物行动计划（2024—2035年）》，助力节粮减损，促进营养均衡，提升粮食安全保障和人民健康水平。

全谷物是谷物去除外壳等不可食用部分后保留具有完整颖果结构的籽粒，最大限度保留了谷物中天然营养与活性物质。全谷物食品是以全谷物为主要原料制成、全谷物含量达到一定比例的食品。

稻米、小麦、燕麦、玉米、高粱、小米、薏米、藜麦、青稞等如果加工得当都可以作为全谷物的来源。实施全谷物行动，有利于增加全谷物供给与消费，促进营养均衡。

国家粮食和物资储备局科学研究院首席研究员 谭斌：有利于人民群众的身体健康，因为增加全谷物的消费，可以有效降低慢性疾病的患病风险。

国家粮食和物资储备局新闻发言人 王宏：实施全谷物产业提升行动，引导全谷物食品生产，鼓励全谷物食品企业改造或新建加工生产线，开发系列产品，培育一批全谷物产品品牌和企业品牌，积极培育全谷物消费新业态新模式。

力争用十余年提升居民全谷物消费占比

《国家全谷物行动计划（2024—2035年）》提出，我国将力争用十余年时间，大力提升居民全谷物消费占比。同时，将通过实施全谷物宣传引导、标准引领、科技创新、产业提升四大行动，提高粮食资源利用率，改善居民膳食结构，促进营养均衡，在更高层次、更高水平上保障国家粮食安全。