流感“神药”管用吗？什么情况要就医？关于流感的热点问答来了

近期，流感等呼吸道疾病进入高发期。全国流感病毒阳性率上升，尤以甲流多发。

中国疾控中心1月9日发布了2025年第1周呼吸道传染病监测情况。全国急性呼吸道传染病哨点监测结果显示，急性呼吸道传染病总体继续呈现上升趋势，流感病毒检测阳性率继续上升，全国门急诊的流感病毒阳性率较上周上升3.8%，上升趋势减缓，仍然以H1N1亚型为主，全国共报告145起流感样病例暴发疫情，预计中下旬流感活动水平可能会逐步下降，不同省份间流感活动水平有所不同。哨点医院门急诊流感样病例检测阳性病原体主要是流感病毒、人偏肺病毒、鼻病毒；住院严重急性呼吸道感染病例检测阳性病原体主要为流感病毒、肺炎支原体、人偏肺病毒。人偏肺病毒阳性率在高位平台波动，其中北方省份阳性率上升趋缓，14岁及以下病例中阳性率开始下降。呼吸道合胞病毒阳性率在0—4岁病例中呈波动上升。鼻病毒、腺病毒、肺炎支原体阳性率持续下降。新型冠状病毒等其他呼吸道病原体处于低流行水平。

甲流全身症状明显 五类人群务必就医

目前我国处于呼吸道传染病的高发期，除了流感还有普通感冒、支原体等多种病原感染。专家表示，甲流比较容易判断，因为它和其它呼吸道传染病最大的区别就是全身症状明显，而不仅限于上呼吸道症状。

甲流的典型症状为突发高热，一般在症状出现的第2、3天，体温可以达到39~40℃，同时伴有畏寒、明显的头痛、肌肉关节酸痛、乏力、食欲减退等全身症状，也会出现咳嗽、咽痛、鼻塞、流涕等呼吸道症状。儿童感染流感比成人更容易出现呕吐、腹泻等胃肠道症状。

专家介绍，其他感冒病情会相对轻一些，体温一般来说是37℃多、38℃的状态，不会特别高热，而且来势不会那么快。而且它的症状是以上呼吸道症状为主，比如以流鼻涕、鼻塞、打喷嚏为主，也有咽痛、咳嗽。

很多人出现呼吸道症状往往先选择扛一扛，甲流是自限性疾病，大多数人7天左右可以自愈，但它对一些人群来说容易引起并发症，比如细菌性肺炎、坏死性脑病、心肌炎等。根据国家卫生健康委发布的流感诊疗方案，有五类高危人群非常容易发展成重症病例，要高度重视，尽早检测和抗病毒治疗。这五类人群包括：

1.年龄<5岁的儿童（年龄<2岁更易发生严重并发症）；

2.年龄≥65岁的老年人；

3.伴有以下疾病或状况者：慢性呼吸系统疾病、心血管系统疾病（高血压除外）、肾病、肝病、血液系统疾病、神经系统及神经肌肉疾病、代谢及内分泌系统疾病、恶性肿瘤、免疫功能抑制等；

4.肥胖者（体重指数BMI大于30）；

5.妊娠及围产期妇女。

还没感染就先囤药 流感"神药"不能乱用

近日记者在采访中发现，奥司他韦、玛巴洛沙韦等流感抗病毒药物需求暴涨，这两个所谓的“神药”有什么异同？普通人有必要囤一点吗？

医生介绍，在药物机理方面，奥司他韦和玛巴洛沙韦不同，奥司他韦主要是通过抑制病毒表面生物酶的复制和释放，减少流感病毒感染和扩散；而玛巴洛沙韦的作用机理是抑制病毒复制，在降低病毒载量的速度方面要比奥司他韦好一些。这两种抗病毒药物都是强调越早使用效果越好，在出现症状后48小时内使用效果最好。

对于抗病毒药物使用要特别强调：这两个抗病毒药物都是只作用于甲型及乙型流感病毒，对普通感冒和其它病原体感染无效，不要出现呼吸道传染病症状就盲目使用，可能会造成肝肾损害或耐药。

专家介绍，奥司他韦可以适用于一岁及以上儿童的治疗和预防，玛巴洛沙韦国家批准适应证是5岁以上儿童才能够进行使用。对于5岁以下的儿童，还是首选奥司他韦来进行治疗。

在预防性用药方面，奥司他韦可以用于预防流感，适应人群主要为重症高危人群，包括免疫力低下患者、慢性病患者、老年人群等。当这些人群有明确的流感接触史时，短期内为了避免被传染，可以预防性服用奥司他韦，一般一天一片，连续服用10天左右。

孩子发烧必须退热吗？

有很多家长见孩子一发烧就如临大敌，一定要想方设法把烧退下来。医生表示发烧本身不是病，而是一种身体机能应对感染的手段，通过提高体温来增强免疫系统的活性，从而更有效地清除病原体或修复损伤。

专家介绍，发烧多数是感染引起的身体反应，这种反应不是一个绝对有害的，甚至在一定程度上有利的。想要不发烧，其实更应该是让感染尽快好。让感染尽快好就需要充足的睡眠，所以晚上最好不要使劲去干扰孩子的休息。有些家长在孩子晚上睡眠的时候过度强调：我一定要让他的体温降到正常，一会儿一摸一会儿一测，让孩子不能好好休息，这是不可取的。如果孩子发烧了怎么办？退烧药的作用是缓解发烧带来的不舒服，其实如果孩子虽然发烧，但是他在睡梦中是平稳休息的，他没有难受，可以不去管他，但如果孩子半夜因为发烧难受醒了，这会儿再去测体温，如果还高，是可以给他物理降温或者喝退烧药的。

退烧药服用切莫叠加 可能引起肝肾损伤

很多缓解流感症状的退烧药、解热镇痛药是复方制剂，比如对乙酰氨基酚可能在很多复方制剂里都含有，医生提醒切忌这些药物叠加使用，可能会对身体造成损伤。

专家介绍，有一些人可能觉得我的症状吃完以后没有缓解，我可能再去吃另一种药物，这种情况就容易造成剂量的过量，对肝、肾造成损伤。急诊时经常会碰到一些老人或者是年轻患者，由于吃了过量的对乙酰氨基酚导致肝的损伤，甚至是肝的衰竭等等，都是有很大风险的，所以就不建议大家把这种退烧药、解热镇痛药这种药物联合使用。就使用一种，按照医嘱吃药就可以了。

流感传染周期有多长？

最后还想提醒一下大家，流感患者和隐性感染者是流感的主要传染源，从潜伏期末到急性期都有传染性，病毒在人呼吸道分泌物中一般持续排毒3到7天，儿童、免疫功能受损及危重患者病毒排毒时间可能要超过1周。而且一些病原体能够在金属、塑料、玻璃、衣服等表面存活几个小时到数天不等，这些都给预防带来了困难。因此，保护自己和家人最好的办法就是在冬季呼吸道病的高发季节，努力做到勤洗手、少聚集、戴口罩、多通风、强身体，老人、儿童等易感人群尽量及时接种疫苗。