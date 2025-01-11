集采仿制药降至“地板价” 数个你我关心的热点问题这里有解答

央视网消息：第十批国家药品集中带量采购日前结束。本次集采中共涉及62种药品，而部分中选的仿制药由于价格低也引发关注。大家关注的焦点有采购价格过低，质量能否有保障？仿制药药效如何？集采会不会影响医药企业的创新积极性？接下来，我们为您一一解答。

此次集采出现了多种中标价很低的药品，其中，100毫克阿司匹林肠溶片，最低中标价是3.4分钱一片。有网友担心，3分钱一片的药品质量到底有没有缩水？ 经查询国内某化工服务平台，阿司匹林原料药市场行情价格约每公斤30元左右，折合成100mg/片的原料成本为3厘钱，大批量采购价格更低。

中标企业浙江京新药业股份有限公司副总裁王军民称：“我公司申报的包装规格是60片的大包装每盒，作为集采的供应包装，也相对有效控制了包装的成本。第二个，各个生产车间里面全部实现了全自动化的无人化的生产设备，能够降低制造成本。”

对于药品质量，药监部门构建了一整套与国际接轨的技术评价体系，在审评审批时坚持严格标准，在药品过评上市后仍然坚持全覆盖监管。

据国家医保局统计，截至目前，全国已使用9批集采中选药品约2700亿片（支）。集采中选药品多为具备价格优势、通过一致性评价的仿制药。近年来，国家医保局持续针对集采中选药品开展临床真实世界研究评价，也就是在真实的诊疗环境下，对临床患者的数据进行研究。首都医科大学宣武医院药学部主任药师张兰的课题组，最近完成的第三期研究，总样本量超过30万人。

首都医科大学宣武医院药学部主任药师张兰称：“从我们的研究结果总体来看，此次评价的第四五批26个集采中选仿制药与原研药在临床效果和不良反应方面无统计学差异。”

国家集采的核心机制在于通过汇集全国采购量、做大采购规模并保证使用来降低企业经营成本，从而有效降低药品的价格。集采中选的仿制药大批替代原研药，省下来的钱更多用于采购新上市的创新药。据测算，2018年以来，药品集采累计节约费用6300亿元左右，而同期国家医保谈判纳入的创新药累计增加5200亿元左右费用。

石药控股集团有限公司董事、执行总裁王振国称：“一方面通过集采仿制药的大规模化生产，来摊薄整体的生产成本。另外一方面，依靠创新药一个高附加值获取合理的利润。”