气候与健康，关系有多大

美国西北部，一场名为“炸弹气旋”的风暴从年初刮到年尾，带来强风、暴雪等极端天气；

撒哈拉沙漠北部的摩洛哥频现雷暴天气，仅两天的降水量就超过250毫米的年均降水量，由此引发洪涝；

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世界气象组织发布的《2024年气候状况更新》介绍，2024年可能是地球有记录以来的最热一年。

只是“有点热”吗？可不止！

“气候变化不光是温度的增减，还会带来与温度相关的其他变化，进而引发各种极端天气，此为高影响天气。”中国科学院院士、北京大学环境科学与工程学院院长朱彤说，高影响天气还包括洪涝、局部大风、热浪、寒潮等，这些会直接或间接对人体健康产生不同程度的影响。

那么，我们该如何应对呢？

新闻回放

2024年，一场名为“炸弹气旋”的风暴，从年初刮到年尾，给美国西北部带来强风、降温、暴雪等极端天气，当地居民广受影响。

不仅冬季有暴风雪，高温热浪也成了夏天的“常客”。世界气象组织发布的《2024年气候状况更新》介绍，2024年可能是地球有记录以来最热的一年。

全球变暖还使空气中水汽含量增加，导致降水量异常增多。如2024年9月以来，全球最大沙漠撒哈拉沙漠连续遭遇强降雨，沙漠北部的摩洛哥更是频现雷暴天气，仅两天的降水量就超过250毫米的年均降水量，由此引发的洪涝灾害，导致摩洛哥多地道路、房屋损毁。

摩洛哥的情况并非个例，去年夏天，全球多个地区都发生了不同程度的强降水。中国气象局气象科学科普工作室高级工程师苏飞解释，这是由于气温上升影响大气环流，使低压系统的移动路径发生改变，热带辐合带向北“走得”更多了，从而给一些地方带来强降水天气。

人们可能疑惑，沙漠变湿润不好吗？“从气候角度看，不见得是个好事！”苏飞解释说，如果热带辐合带继续向北移动，一些原本雨水充沛的地方可能会变干旱，原本干旱的地方可能发生洪涝灾害。

随着全球气候变暖，极端天气气候事件呈现频发、广发、强发等趋势，我们正面临更冷、更热、更涝等挑战。

冷暖起伏，当心身体来“抗议”

“怎么这么冷，像在冷冻柜里走着……”

“都小寒了，也没想象中那么冷呀！”

一会儿冷，一会儿“热”，这个冬天到底冷不冷？

国家气候中心预测，受拉尼娜事件影响，今冬气温可能呈冷暖起伏的态势，发生过程性强降温的可能性较大。这不，去年11月就上演了一次急速切换——月初，我国大部分地区温度较同期偏高，一些地方甚至高出10℃左右，但没过多久，突如其来的一场寒潮，让不少地方出现了“断崖式”降温。

“气温急剧下降时，寒冷空气会直接刺激呼吸道，使呼吸道黏膜变得脆弱，人体免疫力也会下降，这就给病菌以可乘之机。”北京医院呼吸与危重症科主任医师李燕明说，寒潮来后，很多人会频繁出现咳嗽、流涕、发热等症状，这就是呼吸道在“抗议”了。

冬季流感病毒多发，但起起伏伏的气温，却可能成为病毒传播的温床。研究表明，气温的骤降和波动会大大刺激流感病毒的活跃程度。而且，低温环境下，人体抵抗力较低，儿童、老年人更容易感染病毒，并引发其他基础性疾病。

“最近儿童呼吸道感染高发，病毒以流感病毒为主。”北京儿童医院主任医师王荃提醒，医院有专门给儿童用的抗流感病毒药物，尽量在48小时以内用药，有利于儿童康复。“流感是一个病毒，抗菌药是没有用的，不建议家长自行使用抗菌药。”

“天一冷，来医院就诊的心血管疾病患者会明显增加，尤其老年人流感后，很容易诱发心血管等基础性疾病。”北京协和医院康复医学科主任医师丁荣晶说，不少老年人有早起晨练的习惯，但在寒冷的冬天，这个习惯可以改一改。“不妨赖一会儿床，再缓慢起身，10点以后温度升高时出门运动，特别是发现气温骤降后，要及时添衣。”

忽冷忽热的温度，对人的肠胃也是不小的负担。

“气温骤降会使寒邪更易侵入身体，导致肠胃气血运行不畅。加之寒冷天气，人们往往会食用一些高热量的食物来御寒，这也会导致脾胃功能减弱和消化能力下降。”北京中医药大学东直门医院主任医师龚燕冰建议，胃肠保护首先就是保暖，多关注天气变化，必要时可用暖宝宝来温暖腹部。“饮食上可选择一些温热、易消化的食物，如姜茶、粗细粮搭配的粥类，不仅能养护肠胃，还能提供足够的热量。”

如果天气出现这些变化

多变的气候，对过敏人群来说更是一种“折磨”，因为敏感体质更易伴随天气快速变化而发病。

“一出门就想打喷嚏，没完没了”“哮喘、咳嗽太让人难受了”……去年入秋以来，兰州不少市民在社交平台上纷纷“吐槽”雷暴天气带来的不适。

“雷暴的发生就是气候急剧变化造成的。”兰州中心气象台首席预报员伏晶介绍，副热带高压较往年偏西北，兰州正好位于副热带高压外围的暖湿气流中，加之入秋后气温降低，冷暖碰撞下容易出现强对流天气。

为何雷暴天气会诱发哮喘咳嗽？

清华大学万科公共卫生与健康学院教授黄存瑞告诉记者：“雷暴产生的水合和电解反应会使空气中花粉、孢子释放出更多的致敏物质，大风天气又会使携带致敏物质的气溶胶传播得更远，这些直径较小且携带了致敏物质的细微颗粒可深入人体下呼吸道，诱导过敏性支气管炎症的出现。”

“发生雷暴哮喘的患者，往往是有哮喘病史、过敏性鼻炎的过敏人群。”甘肃省人民医院急诊科主任张红提醒，这些人群要时刻注意天气变化，当出现雷暴等极端天气时，尽量避免接触过敏原，出门时随身携带抗过敏药物，出现严重不适要尽快到医院就诊。

如果说过敏还是对部分人群的影响，那高温热浪和极端降水就是“无差别影响”。

先说高温。频发的高温热浪，背后离不开厄尔尼诺的搅动。最近一次厄尔尼诺事件于2023年5月开始，其滞后效应增强了副热带环流系统。“受此影响，我国大范围地区易受下沉气流的控制，导致气温整体偏高，高温日数和高温事件明显增多。”国家气候中心气候服务室副主任李修仓说。

研究发现，现在从事户外体育活动的人，比20年前面临热应激的风险增加了28%。“轻症表现为头晕、多汗、注意力不集中，重症就可能发展为热射病，即体温升高至40℃以上，身体多器官损伤，并与肾结石、疲劳、哮喘和心脏病发作有关。”北京清华长庚医院急诊科主任医师张向阳提醒，一旦出现头晕、四肢无力甚至发麻等感受，千万别忍着，要迅速转至阴凉处并及时就医。

“高温天还不能忽视‘情绪上火’。”江苏省中医药发展研究中心主任中医师黄亚博提醒，天越热，越要心静，少动“肝火”，“可采用‘心理纳凉法’调整情绪，让自己在高温天气下能够心平气和”。

再说降水。与1961年至1990年的平均水平相比，过去几年全球61%的陆地，出现过极端降水增多的情况。

如台风带来的强降水就可能增加肠道传染病、皮肤病等传播风险。同时，蚊虫等病媒生物还可能滋生大量病菌，影响饮用水安全。中国气象局首席气象服务专家宋英杰提示，暴雨洪涝过后，应针对性地进行室内外的环境清洁与预防性消毒，室内外积水和滞留垃圾、废弃物要及时清理，“被积水浸泡过的食品、饮料或药品应直接丢弃，对受淹的水源、厕所、牲畜养殖场所等要进行全面消毒”。（记者 李春剑）