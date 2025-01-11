从国家卫生健康委获悉，2024年我国居民健康素养水平达到31.87%，比2023年提高2.17个百分点，保持较快增幅。

健康素养是指个人获取和理解基本健康信息和服务，并运用这些信息和服务作出正确决策，以维护和促进自身健康的能力。监测结果显示，不同地区、不同人群健康素养水平均有提升，城乡差距进一步缩小。2024年全国城市居民健康素养水平为34.74%，农村居民为29.11%，较2023年分别增长1.49个和2.88个百分点。东、中、西部地区居民健康素养水平分别为34.98%、31.48%和27.27%，较2023年分别增长1.68、2.63和2.83个百分点。

2024年中国居民六类健康问题素养水平由高到低依次为：安全与急救素养61.29%、科学健康观素养56.27%、健康信息素养44.03%、慢性病防治素养32.77%、基本医疗素养30.16%和传染病防治素养29.26%。

本次监测覆盖31个省（自治区、直辖市）的336个县（区）1008个乡镇（街道），对象为15岁至69岁常住人口，共得到有效调查问卷71828份。据悉，从2012年起，国家卫生健康委持续组织开展全国居民健康素养水平监测。结果显示，我国居民健康素养水平稳步提升，从2012年的8.80%上升到2023年的29.70%。（记者 金振娅）