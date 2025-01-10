科学补碘维护健康（名医讲堂）

碘是人体必需的微量元素，也是合成甲状腺激素的重要原料。甲状腺激素是维持机体基础活动的激素，可以促进人体生长发育、参与脑发育、调节新陈代谢。因此，充足的碘可以保障甲状腺激素合成，维持机体健康。

碘不足会导致甲状腺激素合成不足，无法维持人体正常生理功能，甚至可能导致甲状腺功能减退（甲减）。成人可能会出现记忆力下降、便秘、体重增加、皮肤变干糙等症状，还可能会出现反应迟钝、嗜睡等，情况严重者会影响正常生活和工作。

碘缺乏病是因机体碘摄入不足而产生的疾病，主要包括地方性甲状腺肿和地方性克汀病。地方性甲状腺肿俗称“大脖子”，严重情况下会压迫人体气管和食管，导致呼吸困难和吞咽困难。

缺碘对不同人群有不同影响。儿童缺碘会造成甲状腺激素缺乏，直接影响智力和体格发育，甚至会造成生活不能自理。妊娠期女性在孕早期时，对碘的需求量非常大，缺碘会直接影响胎儿神经系统发育。如果孕妇缺碘严重，可能导致胎儿患地方性克汀病，严重影响智力和生长发育，甚至还会导致孕妇流产、早产等。所以对于妊娠期女性而言，碘摄入量一般明显高于正常成人。

根据我国地理环境特点，居民应食用加碘食盐以满足每天的碘摄入需求。对于妊娠期及哺乳期女性，鼓励食用碘含量较高的孕妇用盐，或者多摄入一些海产品，包括海带、紫菜等。

对于母乳喂养的婴幼儿，要特别关注母亲碘摄入量是否充足。对于非母乳喂养的婴幼儿而言，家长在购买配方奶粉时要考虑奶粉产地。为了防治碘缺乏病，我国规定在婴幼儿奶粉中必须加碘。家长如果选用进口奶粉，要注意碘元素的含量。

对于甲状腺功能亢进症（甲亢）患者而言，需要严格控制碘的摄入，目前推荐食用无碘盐。甲亢期间通常是不提倡补碘的。

存在甲状腺结节的人群是否需要补碘呢？这要看甲状腺结节的产生是否与碘摄入量有关。例如，缺碘严重引起甲状腺增生时，也会导致甲状腺结节的产生，这种情况下补碘就会有一定程度的好转，但严重时也需要配合其他治疗方案。所以存在甲状腺结节的人群需要前往医院就医，具体分析结节与碘摄入的关系。目前，并没有发现补碘与甲状腺癌之间有直接关系。

甲状腺肿大并不代表一定缺碘，有许多原因可以导致甲状腺肿大。只是人体缺碘较严重时，可能引起甲状腺肿大。这种情况下，患者可以咨询内分泌科医生，确定是否由于缺碘引起的甲状腺肿大。有的甲状腺肿大可能是外科问题，可以前往甲状腺外科或者基本外科就诊。

碘缺乏病如果在初期就被发现，人体及时补充碘，就无大碍。碘缺乏病在补碘痊愈后，为避免复发，要注意坚持补碘。

一般来说，通过检验尿碘就可以判断碘摄入量是否充足，但对于甲状腺功能正常、正常食用加碘盐的人群，不建议检验尿碘。对于孕妇而言，检验尿碘是必要的，孕妇可以根据检验结果调整饮食。

（作者为北京协和医院内分泌科主任医师）

《 人民日报 》（ 2025年01月10日 19 版）