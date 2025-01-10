让老年人看病不再“转科”（无影灯）

“我有糖尿病，心脏放了支架，这两年腿也有毛病，以前看病至少得转两三个科室，现在一个科室就能全看了。”在北京大学人民医院，一位老人对“全能”的老年医学科赞不绝口。

国家卫生健康委办公厅2024年印发《关于提升老年医学医疗服务能力的通知》（以下简称《通知》），提出进一步完善老年人健康支撑体系，提升老年医学医疗服务能力，满足老年人医疗服务需求。到2027年末，力争二级以上综合医院规范设置老年医学科的比例达到80%。

当前，我国已迈入中度老龄化社会。老年医学是维护与促进老年健康的重要力量，涉及疾病预防、个体化诊疗、康复护理和安宁疗护等服务，覆盖老年人的生命全周期、健康全过程，具有综合连续的特点。相比庞大复杂的老年健康需求，老年医学在机构、队伍、服务方面仍显不足，老年医疗服务可及性和均等化水平仍有较大提升空间，亟须补短板、强弱项，推动老年医学高质量发展。

加强老年医学人才队伍建设。很多老年人身患多病且行动不便，经不起来回折腾，迫切需要“一站式”整合治疗。目前，部分医疗机构尚未开设老年医学科，导致多病共患的老年人在不同的科室反复就医。根据《通知》要求，二级以上综合医院应当规范设置建设老年医学科，在床位、设备、人员等方面加强建设；按规定配备专业医师、护士，鼓励配备康复治疗师、营养师、心理治疗师、临床药师等人员。加大老年医学相关专业医师、护士、药师培训培养力度，强化老年医学科医护人员临床能力，提高专业素养和技能水平。同时，加强老年医学科的吸引力，合理确定老年医学科医护人员薪酬水平，充分调动医护人员积极性，形成稳定的老年医学科医护团队。

丰富老年医学服务模式。老年医疗服务应以老年人功能维护改善和生活质量保障为目标导向，引导老年人将维护机体功能、保持自主生活能力作为健康目标。倡导“以功能为重、生活质量为主”的健康老龄化理念，推动老年医疗服务沿着“老而不衰、病而不残”的目标前进。医疗机构应结合地域特点和自身发展需求，创新性地丰富老年健康服务模式，打造富有特色的为老服务品牌，更好地为老年人提供质优价廉、方便快捷的健康服务。老年医学科要创新服务模式，主动吸纳内科、肿瘤、中医、康复、精神心理、护理、药学、营养等团队组建多学科团队，开展具有老年医学科专科特色的多学科联合诊疗服务，推动老年医疗服务从单病种模式向多病共治模式转变。老年医学从业人员应不断丰富、完善和创新老年健康服务模式，利用“互联网+”、可穿戴设备等技术加强对老年患者的健康管理，更好地保障老年人的生活质量。

强化老年医疗资源上下联动。据统计，我国90%左右的老年人居家养老，7%左右的老年人依托社区支持养老，3%左右的老年人入住机构养老。因此，老年医疗服务需要进一步聚集在老年人身边、家门口和社区周边，提高服务精准性、便捷性、可及性。医院、社区卫生服务机构和养老机构间应建立区域性的医联体、医共体或医养联合体，实现区域内的老年健康与医养结合的一体化服务。要完善首诊负责及转诊机制，畅通上下转诊绿色通道，为老年人提供疾病预防、个体化治疗、康复护理和安宁疗护等连续性、系统性服务。鼓励基层医疗卫生机构通过签约、巡诊等形式，为确有需要的老年人开展上门诊疗、护理、康复等服务。大力发展延续性护理、上门护理、老年护理等服务。

提升老年医学医疗服务能力，是积极应对人口老龄化国家战略的重要举措。期望各级医疗机构进一步释放老年医学医疗服务潜能，扩大优质老年医疗服务供给，让更多老年人看病不再“转科”，更好满足老年人的医疗需求，提高晚年生活质量和健康水平。

《 人民日报 》（ 2025年01月10日 19 版）