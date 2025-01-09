七部门联合发文 力争到2035年全谷物在居民膳食消费占比明显增加

新华网北京1月9日电（记者 汪亚）近日，七部门联合印发《国家全谷物行动计划（2024—2035）》（以下简称《行动计划》）。《行动计划》提出，到2035年，人民群众对全谷物认知水平明显提高，全谷物在居民膳食消费中的比重明显增加，全谷物消费水平基本与我国经济社会发展水平相匹配；适应居民营养健康需要的优质全谷物产品更加丰富，全谷物食品供给和消费实现动态平衡，形成链条完整、结构合理、供需适配、持续升级的全谷物产业发展格局。

国家粮食和物资储备局新闻发言人王宏在9日召开的科学健康消费主题新闻通气会上表示，随着人民生活水平不断提高，消费者从“吃得饱”逐步向“吃得好”、“吃得营养健康”转变，更加关注食物的营养价值。全谷物最大限度地保留了谷物中天然的膳食纤维、微量营养素及生物活性物质，增加全谷物供给与消费，既有利于助力节粮减损，提升粮食安全保障水平，又有利于促进营养均衡消费，提升人民健康水平。

国家粮食和物资储备局科学研究院首席科学家谭斌认为，推动我国全谷物产业发展是一个长期的系统工程，要开展“全谷物宣传引导行动”、“全谷物标准引领行动”、“全谷物科技创新行动”、“全谷物产业提升行动”。同时，还需要各项有力具体政策措施的加持，比如科普宣教、科技创新及产业引导资金支持、鼓励地方出台全谷物消费支持政策等，实现全谷物产业链各环节以及农食医养融合协同发展，努力达到“全谷物 好营养 更健康”的目标。

据介绍，下一步，各相关部门将依职责推动全谷物行动计划实施，在宣传引导、科技创新、质量管理等方面，加大对全谷物生产、加工、消费等环节的支持力度，深化全谷物产业国际交流合作，加强政策支持，汇集各方力量，共同推动全谷物产业高质量发展。