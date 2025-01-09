2025年全国药品监督管理工作会议在京召开

人民网北京1月9日电 （记者孙红丽）据国家药监局网站消息，1月7日至8日，全国药品监督管理工作会议在北京召开。会议总结2024年工作，分析当前面临形势，部署2025年药品监管工作重点任务。

会议对今年药品监管工作作了七个方面具体部署。一是坚持和加强党的全面领导。以党的政治建设为统领，学深悟透党的创新理论，夯实党的基层基础，持续纠“四风”树新风，强化监督执纪问责，切实以高质量党建促进药品监管事业高质量发展。

二是认真落实药品监管改革部署。深刻把握党中央改革部署要求，加强药品医疗器械监管改革文件的宣传解读，以钉钉子精神抓好改革措施落实。

三是全力保障药品高水平安全。严格落实药品安全责任，提升药品检查效能，加强重点环节、重点品种、重点区域监管，全方位筑牢药品安全底线。

四是积极支持医药产业高质量发展。加大对研发创新支持力度，提升研发创新的质量和效率，提升审评审批质效，扩大对外开放合作，加快推动我国从制药大国向制药强国跨越。

五是持续完善和加强中药监管。优化中药审评审批体系，促进中药生产经营便利化，加强中药质量安全监管，更好推动中药传承创新发展。

六是提升药品监管法治化水平。完善药品管理法规体系，严格规范公正文明执法，深入开展法治宣传教育，营造公平公正监管法治环境。

七是加强药品监管能力建设。提升监管技术支撑能力，建设高素质专业化人才队伍，扎实推进药品监管信息化，大力发展药品监管科学，夯实市县药品监管基础，加快建设适应产业发展和安全需要的药品监管体系。

会议强调，岁末年初之际，各级药品监管部门要针对节日期间药品安全风险特点，加强重点品种、重点区域、重点环节药品监管工作，强化隐患排查，做好值班值守，全力维护节日期间药品安全形势稳定。