直播预告：下肢动脉硬化闭塞症的诊疗及预防

下肢动脉硬化是指由于多种原因导致的下肢动脉狭窄或闭塞出现的下肢缺血性疾病。主要与高血脂、感染、遗传、免疫、高血压、糖尿病等因素有关，病情严重者可能出现肢体坏死。其发作有明显的季节相关性，如在寒冷季节里容易发作。下肢动脉硬化闭塞症是如何发生发展的？近年来，随着医疗水平提升，其诊疗有哪些新进展？

1月9日（周四）14:00-15:00，山西省人民医院血管外科主任医师、教授张云峰将做客“人民好医生”客户端直播间，为大家详细讲解下肢动脉硬化闭塞症防治相关科普知识。

专家简介

张云峰，山西省人民医院血管外科主任医师，山西医科大学、山西中医药大学硕士研究生导师，山西省三晋英才。任国际血管联盟中国分部血管创伤委员会委员,国际血管联盟中国分部青年委员会委员,亚太血管联盟委员，中国微循环学会压力学组常务委员，中国微循环学会中青年委员等。

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