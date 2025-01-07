直播预告：血友病家庭治疗及日常生活管理

血友病是一种罕见的遗传性出血性疾病，不仅对患者健康造成威胁，也为整个家庭的日常生活带来沉重负担。随着医学技术的进步，家庭治疗和日常生活管理在血友病的治疗中扮演着越来越重要的角色。那么，血友病患者在日常家庭生活中如何进行自我管理？

2025年1月8日16:00至17:00，大连理工大学附属中心医院血液内科主任宋洋将做客“人民好医生”直播间，和大家分享血友病家庭治疗及日常生活管理的相关知识，欢迎大家准时收看。

专家介绍：

宋洋，主任医师，医学博士(血液病)，大连理工大学附属中心医院血液内科主任，中国免疫学会血液分会委员，中国血友病青年协作组理事，中华医学会辽宁省血液委员会常委/青年委员。

如何收看直播：

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