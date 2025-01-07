孩子确认流感，建议家长这样做

△北京儿童医院主任医师 王荃

针对流感，目前主要的治疗方式是以抗病毒治疗和对症治疗为主。如果孩子一旦确诊了流感，要及早使用儿童专用的抗流感病毒药物。尽量在48小时内服药，这更有利于孩子的康复和痊愈。

流感是一种病毒，不要盲目使用抗菌药。家长可以根据孩子的咳嗽、鼻塞等症状，对症治疗，选择缓解症状的药物。对症治疗主要以退热、缓解不适为主，家长可以根据孩子的年龄和体重情况，合理选择退烧药，并根据药品说明书规范服用。最后，提醒各位家长，孩子一旦得了流感，要让孩子居家休息，一定不要带病上学。

孩子呼吸道感染，这样帮助排痰

△北京儿童医院主任医师 王荃

孩子感染了呼吸道疾病后，很可能出现咳嗽的症状，但他们的咳嗽能力普遍较弱，可能出现排痰困难的问题。推荐给大家一些方法，可以缓解患病儿童排痰困难的问题。其中，拍背的方式比较有效，尤其适用于低龄儿童。

拍背时，要先让孩子处于侧卧位，保证呼吸道通畅。家长掌心弯曲呈空掌的状态，然后力度适中地帮孩子拍背。要从下往上拍、从外往里拍。不宜在饭后马上进行拍背，最好是在餐后两个小时，或在餐前进行拍背，以免孩子出现肠胃不适。

其次，居家做雾化不仅有助于孩子平喘，缓解呼吸困难的症状，还能湿化气道，促进痰液排出。而且，居家雾化能够提高室内空气湿度，缓解孩子鼻塞的症状，增加舒适感。此外，还可以使用生理盐水，帮助孩子洗鼻子，或者准备一杯温水，用水的热气帮助孩子湿润气道，达到软化鼻腔分泌物的目的。

孩子高热惊厥，家长“三不要”

△北京儿童医院主任医师 王荃

如果孩子发生热性惊厥，家长首先要把孩子放置到安全、平坦的平面上，比如家里的地毯上，或是床面上。

此时，以下三点一定不要做：一是不要往孩子的嘴里塞任何东西，包括勺子、筷子，甚至是大人的手指。第二，在孩子惊厥发作时，不要给他们喂食任何东西，包括食物、水或药物。第三，不要在孩子发生热性惊厥时，试图通过束缚孩子抽动的肢体，来让孩子停止抽搐，这不仅无效，更可能导致孩子的肢体健康受损。

文字来源：国家卫生健康委新闻发布会