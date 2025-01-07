医商保信息共享提升服务水平

近年来，银行业保险业数字化变革加速演进，新技术、新业态不断涌现，数据合作共享日益深化。在政策指导下，中国银保信不断加大技术投入，通过构建医保商保信息共享平台，为行业数字化转型提供了强有力的支撑。该平台实现了医保与商业健康保险的“总对总”数据共享，为保险行业服务效率提升和产品创新提供了广阔的应用场景。

中国社会科学院保险与经济发展研究中心副主任王向楠表示，这一平台的建设具有重要意义。一方面，通过整合医保数据与商业健康保险数据，平台为保险公司提供了丰富、精准的医疗信息支持，使保险机构能够更科学地制定保险计划，优化资源配置，从而更好地满足人民群众日益增长的多层次健康保障需求；另一方面，数据共享的实现大幅提升了保险承保与理赔的效率。消费者通过授权即可享受便捷的快速理赔服务，有效改善了保险服务体验。

以苏州市为例，中国银保信支持当地上线的商保快速理赔服务在“苏周到”APP上取得了显著成效。通过这一服务，苏州市消费者可以在10分钟内完成理赔申请，2000元以下理赔实现“秒到账”，2000元以上理赔在资料齐全的情况下“日结清”。

有苏州市民使用“苏周到”APP后表示，在商保理赔服务入口中完成授权，便可查询自己名下的商保保单以及医保结算数据，上传提交相关资料后，10分钟内即可实现商保理赔申请及赔付一键式结算。在该流程中，医保、医疗机构以及保险机构等各方业务流程改造少、安全性高，覆盖的保险产品范围广，保险机构可快速接入上线。

据记者采访了解到，中国银保信还计划推动更多地区开展类似苏州的快速理赔服务，通过构建智能化的服务体系为消费者提供更加便捷、高效的保险体验。

除了理赔服务的创新外，中国银保信还积极推动商业健康保险与医保系统的深度协同发展。通过与医保、财政、税务等部门合作，中国银保信支持大病保险、税优健康险、惠民保等政策性保险项目的技术实现。医保商保信息共享平台的建设使得保险公司能够借助医保数据开发更贴近市场需求的保险产品。

尤其是在解决行业痛点方面，医保商保信息共享平台的推出，为保险公司解决了长期以来获取客户完整医疗信息的难题。通过平台的数据共享机制，保险公司可以精准对接医疗信息，从而减少不必要的审核流程，提高理赔效率。这不仅显著降低了保险公司的运营成本，也提升了整个行业的服务水平。

中国银保信相关负责人表示，展望未来，在政策的指引下，中国银保信将进一步加强数据安全与技术创新的融合，推动保险行业的高质量发展。一方面，公司将继续完善医保商保信息共享平台，逐步实现全国范围内的全面覆盖；另一方面，随着数据安全保护要求的不断提升，公司将在平台建设中强化数据安全治理体系，在确保信息共享的同时，保障用户隐私和数据安全。