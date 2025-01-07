感染流感后，尽量在48小时内用药（服务窗）

近期，呼吸道传染病进入高发季。中国疾控中心传染病预防控制所所长阚飙表示，目前到医院就诊的、症状类似流感的患者中，流感病毒、鼻病毒、人偏肺病毒和肺炎支原体等病原体检出阳性率较高。其中，流感病毒检出阳性率近期上升趋势明显，且接下来一段时间内还会持续上升；肺炎支原体的主要感染人群是5—14岁儿童，其中我国北方省份的阳性率在下降，南方省份在去年秋季以来一直处于较低水平。新型冠状病毒感染以及其他一些呼吸道病原体，现在处于较低流行水平。从目前情况看，呼吸道传染病的流行规模和强度与去年同期比要低一些。

针对用药问题，在近日国家卫生健康委召开的新闻发布会上，北京儿童医院主任医师王荃说，呼吸道感染以病毒感染为主，抗菌药没有作用，不建议自行使用抗菌药物。

王荃说，儿童感染流感之后，发热为主要表现，同时会伴有全身不适的症状，包括肌肉痛、头痛等。另外，还会有一些呼吸道症状，包括咳嗽、流鼻涕、打喷嚏、咽痛等。儿童罹患流感之后，比成年人更容易表现出恶心、呕吐、腹泻腹痛或者食欲不佳等。

感染流感后，应以抗病毒和对症治疗为主。如果孩子确诊流感，要及早使用抗流感病毒药物，尽量在48小时以内用药，居家休息，不要带病上学。对症治疗主要以退热、缓解不适为主，可以根据孩子的年龄和体重合理选择退烧药，并且根据说明书规范服用。根据孩子的咳嗽、鼻塞症状，选择缓解的药物。

《 人民日报 》（ 2025年01月07日 11 版）