各方合力让患者用上集采药械（民生观）

价格降下来了，国家集采成果如何落地执行成为关键

人民群众反映的看病贵问题，原因之一在于部分药品和耗材价格虚高。国家组织药品和高值医用耗材集中带量采购，目的就是要挤掉虚高价格中的“水分”，切实减轻患者就医负担。国家集采陆续开展以来，中选的药品和耗材价格均出现明显降幅。价格降下来了，集采成果如何落地执行成为关键。

让患者及时享受国家政策优惠，不能只靠某个部门或地区，必须集纳医保、卫健、药监和医疗机构、中选企业等各方力量。大家都拿出行之有效的办法，才能确保集采成果在老百姓身边可感可享。

各级医保部门是集采的组织者，也是落实集采成果的主要责任人、联络人，担子很重。一方面，要会同卫生健康部门，指导和监督各级医疗机构优先选择集采中选产品，鼓励科室和医生优先开具、使用中选产品。为此，建议医保部门更加科学地指导医院填报采购计划，按时按量完成计划，并建立相应的奖惩机制。建议卫生健康部门进一步规范医院的考核体系，明确规定集采中选产品的使用数量和使用比例。在临床方面，通过处方审核、抽查、药学服务、用药监测等措施，持续加强合理用药管理。

另一方面，医保部门还要会同药监部门把好中选产品的质量安全关。严格技术标准，对中选企业全覆盖监督检查、对中选产品全覆盖抽验。要稳步推进追溯管理，实现集采产品上市后全过程可追溯。

各级医疗机构应提高使用集采产品的积极性和自觉性。对医院来说，原本虚高的药品、耗材价格降下来，可以有效降低药占比、耗占比；在按病组、病种支付的背景下，使用统一定价的集采产品可以标准化、直观化临床诊疗过程，有助于控制医疗费用不合理增长，节约医保资金。当然，医疗机构也可以积极反馈使用情况，基于临床和患者实际需求，为集采产品的更加丰富提供建议。

中选企业应按照采购合同要求，保质保量供应产品。要实时保持与医疗机构的沟通、联系，根据临床需求量加大备货力度，确保配送到位；要按照医疗器械法律法规和生产质量管理规范要求，确保产品质量符合技术要求，做到“降价不降质”。医保部门和医疗机构也要充分照顾企业合理的利润诉求，缩短货款结算周期，使企业有充足资金投入科研，形成集采推进研发、研发改进产品、产品进一步丰富集采的良性循环。

《 人民日报 》（ 2025年01月07日 11 版）