“银发族”恋上健身房

展开双臂、迈开步子、调整姿势……在宁夏回族自治区银川市兴庆区丽景街双庄社区运动健康中心的舞蹈室里，64岁的周春华正与同伴们一起练舞。“来这里锻炼的老年人很多，我交了不少朋友。”运动健康中心开业后，周春华成了常客。

双庄社区党委书记杜贝介绍，这座运动健康中心由一处闲置的二层楼房改建而成。从堆满杂物的闲置空间，到宽敞明亮的健身中心，离不开当地政府的支持和相关企业的帮助。调研评估场地、申报项目、粉刷墙面、铺设运动地胶、安装健身器材……一项项工作有条不紊地进行。如今，双庄社区运动健康中心不仅配备了50余件各类健身器械，还设有乒乓球室、体能训练区、智慧体测区、老年人活动区、舞蹈室等5个功能区。“在大家的共同努力下，这里焕发了新生机，成为社区居民的休闲乐园。”杜贝说。

“以前我总在家待着，不爱运动。自从家门口有了健身房，我养成了锻炼身体的好习惯。”家住双庄社区的顾春燕52岁，她几乎每天都到运动健康中心锻炼身体，“我的腰不太好，医生曾建议多做拉伸，以前只能在家借助门框拉一拉，现在我可以在这里用专业器械练习了。”

在规划之初，健康中心充分考虑到各类人群尤其是老年人、残疾人的需求，打造了中老年人器材健身区，并配备适老化智慧健身器材，免费开放了乒乓球室和舞蹈室。运动健康中心运营工作人员崔锐介绍，中心借助“互联网+健身”系统，不仅可以为老年人提供体质测试、科学健身指导、运动康复训练、健康知识普及等服务，还可以通过运动健康数字化平台分析健康状况，开展风险筛查，建立健康档案，生成健身方案，提高老年人运动的安全性和有效性。

银川市体育局相关负责人柳静介绍，社区运动健康中心是银川市体育局2024年打造的“运动促进健康”重点民生项目之一，截至2024年底，银川市已建成22家社区运动健康中心，“今后，我们将陆续选址、新建一批社区运动健康中心，让更多市民在家门口就能健身，让‘体育便民圈’成为群众的‘幸福生活圈’。”

《 人民日报 》（ 2025年01月07日 15 版）