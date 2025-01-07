本报北京电 （记者孔德晨）近日，国家市场监督管理总局修订出台《集贸市场计量监督管理办法》（以下简称《办法》），进一步深化电子计价秤市场秩序综合整治，压实集贸市场主办方主体责任，维护消费者合法权益。

《办法》规定，集市主办者应当配备用于公平复核的计量器具，并摆放在显著便捷位置。鼓励集市主办者建立红黄牌警示制度，将经营者计量违法行为予以公示；对计量失准拒不整改的经营者，可以追究违约责任直至清退出集市。《办法》要求，集市主办者发现经营者使用具有作弊功能计量器具的，应当予以制止，不得包庇、纵容。

经营者行为得到进一步规范，要求集市经营者应当正确、规范使用计量器具和法定计量单位，对属于强制检定范围的计量器具应当定期送检。《办法》明确经营者不得使用具有作弊功能的计量器具，规定经营者利用具有作弊功能计量器具构成欺诈的，适用《中华人民共和国消费者权益保护法》“退一赔三”规定。

处罚力度加大。《办法》规定，集市主办者未按要求对计量器具登记造册、备案、更新，以及未合理设置和妥善管理“公平秤”等计量器具，拒不改正或者情节严重的，处一万元以下罚款。针对集市主办者监督不到位的行为，《办法》明确集市主办者发现经营者从事计量违法行为而不制止，或者包庇、纵容的，处五万元以下罚款；情节严重的，处十万元以下罚款。

市场监管总局有关负责人介绍，将组织各级市场监管部门加强对集贸市场计量工作的监督管理，督促各相关方切实履行主体责任。《办法》的出台将有助于确保集贸市场内计量准确、交易公平，坚决减少和杜绝“缺斤短两”现象，切实维护广大人民群众切身利益。