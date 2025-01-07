个人养老金，吸引力如何？

开户人数突破7000万，目前已在全国范围内实施——

个人养老金迎来全面实施。根据人力资源社会保障部等5部门日前联合印发的《关于全面实施个人养老金制度的通知》（以下简称《通知》），去年12月15日起，个人养老金制度从36个先行试点城市（地区）推开至全国。

你开通个人养老金账户了吗？缴存了吗？政策会带来哪些新变化？本报记者进行了采访。

全面推开，“第三支柱”立起来

“每年往账户内存入一笔钱，可以抵扣当年个人所得税，还能有投资收益，挺好。”去年，在政策支持下，北京市民肖先生开通个人养老金账户，成为这一制度的参与者，看重的就是“能为退休后的自己增加一份养老保障”。

什么是个人养老金？对许多居民而言，这确实是新鲜概念。一句话说，个人养老金是国家关于养老第三支柱的制度性安排，由政府政策支持、个人自愿参加、市场化运营，能享受税收优惠。

目前，我国养老保险体系主要有三大支柱。第一支柱为基本养老保险，包括城镇职工基本养老保险和城乡居民基本养老保险，立足于保基本。第二支柱为企业年金、职业年金，由用人单位及其职工建立，主要发挥补充作用。第三支柱为个人储蓄性养老保险和商业养老保险。

2022年11月，个人养老金制度在36个城市（地区）先行实施。目的就是通过政策引导，鼓励具备条件的人员进行养老储备，并通过市场化运营的方式实现积累资金的保值增值，为老年生活再添一份保障。

数据显示，截至去年11月底，我国个人养老金开户人数突破7000万。全面推开后，在中国境内参加城镇职工基本养老保险或者城乡居民基本养老保险的劳动者，均可参加个人养老金制度。个人养老金年缴费上限为1.2万元。

“当前覆盖面达到甚至超出了预期效果。”信安养老金融高级专家孙博认为，前期试点是一次养老金体系的知识普及，相关理念正被越来越多群众认可。

个人养老金有哪些政策利好？

制度的一大吸引力，就在税收优惠上。国家对缴费者按每年1.2万元的限额予以个人所得税税前扣除，对账户资金的投资收益暂不征税，领取时按3%的较低税率征税。

以肖先生为例简单算笔账：他去年应纳税所得额为20万元，缴存1.2万元进入个人养老金账户后，按照1.2万元的限额予以税前扣除，乘以20%的税率，当年可节省个税2400元。领取个人养老金时，无论数额多少，都按3%税率计税。例如，领取1万元，个税即为300元。“政策优惠效应还是比较明显的。”

“全面实施个人养老金制度真正把第三支柱立了起来，使多层次多支柱养老保险制度往前迈出了重要一步。”中国人民大学教授董克用说。

产品更丰富，利好保值增值

个人养老金如何参加？

参加人可以通过国家社会保险公共服务平台、电子社保卡、掌上12333APP等全国统一线上服务入口或者符合规定的商业银行开立个人养老金账户，并在商业银行开立个人养老金资金账户。账户开立并进行缴存后，参加人即可根据自身偏好，自主选购养老金融产品获取收益。

据了解，此次5部门的《通知》还就投资产品、提前支取、风险管理等问题，作出了一系列调整。“在全面推开的基础上，这次政策又继续往前推进、完善，回应了社会关切。”董克用说。

——进一步丰富产品供给。

随着制度的全面推开，如何提高收益、增强吸引力，是推动大家多参与、愿投资的关键。《通知》在现有理财产品、储蓄存款、商业养老保险和公募基金4大类产品基础上，将国债、特定养老储蓄、指数基金纳入个人养老金产品范围。

“新增产品种类，为广大参加人提供了更多选择，将有利于个人养老金保值增值，也有助于提高制度吸引力。”中国社科院世界社保研究中心副秘书长齐传钧说。

记者从国家社会保险公共服务平台获悉：截至1月3日，个人养老金产品已包括26款理财类产品、466款储蓄类产品、177款保险类产品和287款基金类产品，可投资产品数量超过950只。

通知还提出，鼓励金融机构研究开发符合长期养老需求的个人养老储蓄、中低波动型或绝对收益策略基金等产品。专家表示，这将为下一步更多探索打开空间。

——提升管理服务水平。

个人如何选择投资产品？“我们调研发现，很多用户确实不知道怎么选择购买个人养老金产品。”齐传钧说，此次提出金融机构开展个性化服务，非常值得期待。

根据《通知》，金融机构依法依规开展个人养老金投资咨询服务，根据个人投资风险偏好和年龄等特点，推荐适当的个人养老金产品。鼓励金融机构在与参加人协商一致的情况下，探索开展默认投资服务。

同时，文件进一步明确了支持商业银行销售全类型个人养老金产品，增加销售产品的品种，简化购买商业养老保险产品的程序，便于参加人“一站式”购买产品。同时，要求商业银行与其他金融机构加强合作，完善线上线下服务渠道，提高服务的便利化水平。

领取更灵活，提升吸引力

哪些条件下可以领取个人养老金？

在原有达到领取基本养老金年龄、完全丧失劳动能力、出国（境）定居等领取条件外，参加人患重大疾病、领取失业保险金达到一定条件或者正在领取最低生活保障金的，也可以申请提前领取个人养老金。领取方式也将更加灵活。参加人可以选择按月、分次或者一次性领取个人养老金，并可进行变更。

“适度提高领取条件的灵活性和包容度，有助于减少参加人的后顾之忧，让参与者积极性更高，更有信心长期投资。”孙博说。

通知还要求加强个人养老金信息管理服务平台建设，依托电子社保卡建立个人养老金全链条服务体系，不断提高账户开立、资金缴存、产品交易、权益记录、个人养老金领取、享受税收优惠等便捷化水平。

近期，多家银行等金融机构陆续公布了针对个人养老金业务的布局和升级情况，围绕群众多元化养老需求，持续创新金融产品和服务。

工商银行表示，已同步向全国客户升级推广个人养老金“开、缴、投、增”一揽子智能化服务，通过科技创新为广大客户提供友好便利的服务体验。农业银行近日表示，该行将在全国37家分行全面启动个人养老金服务，现已全面开放个人养老金资金账户开立、资金缴存、领取，以及个人养老储蓄、理财产品、保险产品、公募基金等金融产品的交易、咨询等服务。建设银行方面公布，该行作为同业首批成功上线个人养老金业务的国有大型商业银行之一，已累计为超两千万个人客户提供个人养老金账户服务。

整体来看，银行层面不仅提供传统的存款、理财、基金等产品，还计划引入更多类型的产品，如国债、特定养老储蓄、指数基金等，以满足不同客户需求，提高个人养老金账户的吸引力。

人社部方面介绍，目前个人养老金信息管理服务平台已与金融监管总局确定的23家商业银行、3个金融行业平台以及国家税务平台实时对接，可支持每秒开立2万个账户，将有力支撑全国实施。