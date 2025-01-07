长期摄入全脂牛奶对体重血脂无显著影响

科技日报讯 （记者马爱平）1月4日，记者从中国农业科学院获悉，该院研究员王加启、任广旭等科研人员最新研究发现，长期摄入全脂牛奶或者牛奶脂肪，不会显著增加正常饮食和高脂饮食小鼠的体重和血脂负担。研究成果日前发表在国际学术期刊《iMeta》上。

在我国成年人中，超重或者肥胖人群占50.7%，达5.56亿人；血脂异常人群占35.6%，达3.9亿人。这些人群能不能摄入全脂牛奶？对此，研究团队开展了精准控制条件下的确证研究和机理探索。

论文第一作者任广旭介绍，该研究选用研究糖尿病、肥胖症、动脉粥样硬化的常用模型——遗传背景清晰、基因序列稳定的C57BL/6小鼠模型。研究团队分别对正常饮食组和高脂饮食组小鼠，持续7周每天饲喂15毫升全脂牛奶或者0.5毫升牛奶脂肪，这相当于人类持续5年每天食入2千克以上的全脂牛奶或者100克以上的牛奶脂肪。

结果表明，无论是正常饮食组还是高脂饮食组，长期高剂量食用全脂牛奶或者牛奶脂肪，均不显著增加小鼠的体重和血脂负担。

“我们的研究还发现，无论是正常饮食小鼠还是高脂饮食小鼠，长期高剂量食用全脂牛奶或者牛奶脂肪，其肠道微生物环境和代谢物都得到了显著改善。”任广旭说，前期研究已表明肠道微生物环境改善能够对小鼠的血脂代谢产生积极且有益的影响。

“该研究回答了全脂牛奶或牛奶脂肪对不同饮食小鼠血脂的影响。相关成果有助于深化对全脂牛奶或牛奶脂肪的健康认识与全面利用，有望对全球营养健康政策的调整与改善产生影响。”论文通讯作者王加启说。