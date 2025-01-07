“卡路里限制”有益健康的关键分子找到

科技日报讯 （记者符晓波）记者1月5日从厦门大学获悉，中国科学院院士、厦门大学生命科学学院教授林圣彩团队在国际学术期刊《自然》上，同期发表两篇研究论文。研究团队经过代谢组学鉴定和筛选，找到“卡路里限制”产生健康益处的关键分子——石胆酸，并揭示其发挥抗衰和延寿作用的分子机制。

此前大量围绕模式动物和人体的对照试验显示，在充分保证营养成分的前提下，减少食物摄入量，能有效改善衰老相关的肥胖、胰岛素抵抗、肌肉退化、血脂异常等，并延长寿命。但为何减少食物摄入量有利于长寿？生命体在该过程中产生哪些改变？目前学界尚无定论。

研究团队运用代谢组学技术，在“卡路里限制”小鼠血清的300多种代谢物中，鉴定筛选出关键分子石胆酸。随后，研究团队在线虫、果蝇和小鼠等多种模式动物中验证了石胆酸的抗衰延寿效果。

研究团队进一步发现，石胆酸可以通过一条名为溶酶体葡萄糖感知通路的“通道”来激活人体代谢“总开关”AMPK。AMPK是一种调控能量代谢的蛋白激酶。在细胞能量水平下降时，AMPK能够通过抑制能量消耗途径、增强能量生成途径，来维持细胞稳态。

“如果把激活AMPK比作终点，我们的研究相当于发现了到达终点的一条新路。”该团队的博士后瞿琦解释，研究成果表明，无需“卡路里限制”，仅补充代谢物石胆酸就能产生“卡路里限制”带来的健康益处。不过，目前还没有证据表明石胆酸用于人体的效果和安全性。围绕此问题，团队正在开展灵长类动物试验。

林圣彩说，本次发现为抗衰老和代谢性疾病治疗提供了潜在的治疗靶点。