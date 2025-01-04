中医妙招助你守护 “头顶大事”

近年来，脱发问题频频困扰着作息不规律、工作学习压力大的年轻人，有网友戏称脱发为“当代人的形象危机”。在某年轻人聚集的社交平台上，脱发相关话题拥有超21亿次的浏览量。深受脱发困扰的人纷纷发声，还根据自身的育发和防脱经验，整理发布了许多“自救指南”，如用经络梳按摩、中草药剂洗头、防脱洗发水洗发、日常饮食调理和情绪压力调节等。

这些方法真能解决脱发问题吗？近日，中青报·中青网记者采访了首都医科大学附属北京中医医院主任医师陈维文，从中医的角度判断哪些手段能够真正有利于头发的养护。

头皮按摩：循经通络，气血畅行

于洪正在攻读博士学位，被头发问题困扰已久，“每次洗头时，脱落的头发一抓一大把，看着地漏被头发堵住，心里别提多焦虑了”。在朋友的推荐下，于洪用了一段时间经络梳，“梳头的时候，头皮很舒服，心理上觉得脱发量少点了”。

陈维文认为，从中医角度来看，按摩头部促进头发生长是有科学依据的。中医认为，头发的生长与气血密切相关。当人体气血充足、运行顺畅时，头发才能得到充分的滋养，健康生长。然而，作息不规律、压力大、饮食不健康等，容易导致气血不足或气血运行不畅，进而引发脱发。

用经络梳按摩头部等方式，通过刺激头部的经络和穴位，起到促进气血循环的作用。头部是人体经络汇聚之处，分布着众多重要经络，如督脉、胃经、膀胱经等。按摩这些经络上的穴位，能够调节气血的运行，使气血更加充足地供应到头皮和毛囊，从而为头发生长创造有利条件。

陈维文介绍，按摩应从放松头皮开始，“就像做任何事情前都要先打好基础一样，头皮放松了，后续的按摩才能事半功倍”。可先用指腹轻柔按摩头皮，然后顺着头发方向用经络梳梳头，“比如我自己平时梳头时，就会注意前额部分向前梳，后脑勺部分往后梳，这样既能避免损伤毛囊，又能促进头皮的气血循环”。

在穴位按摩方面，有几个关键穴位对防脱生发作用显著。百会穴位于头顶正中线与两耳尖连线的交点处，按摩此穴及周围1寸的区域（四神聪，位于头顶百会穴前、后、左、右各旁开1寸处，共4个穴位），能有效改善局部气血状况。风池穴和安眠穴在耳朵后边枕突下面的凹陷处，按摩此处能补充阳气，祛除外邪，平衡阴阳，有助于整个头皮的气血充盈，很多人按摩后会感觉有精神。

陈维文认为，用经络梳梳头时，力度要适中，以头皮产生轻微发胀感为宜，避免过度用力损伤头皮。次数方面，并没有严格的标准，“一般来说，每次每个方向梳10-15下，但更重要的是根据自己的感觉判断，只要头皮放松了，就达到了效果”。

此外，选择一把合适的梳子对于头皮按摩至关重要。陈维文提醒，应选择宽齿梳，这样可以避免夹住头发，减少对头发的损伤。梳子齿的头部应为圆头，而非尖头。“尖头梳子容易划伤头皮，而圆头的按摩梳能更好地贴合头皮，起到按摩作用。”

网传食谱哪些有用？主要看体质

“每天早上喝一杯自制的黑芝麻糊，可用黑芝麻、黑豆、黑米、核桃等食材研磨”。大学毕业刚进入职场的张晓平时注重养生，她表示，“找工作的压力、对新环境的适应，让我一直处于精神高度紧张的状态。看着自己日益稀疏的头发，真的很担心会不会变成‘秃子’。网上说黑芝麻糊有用，我吃了一段时间，但感觉没什么效果”。

对此陈维文表示，需要根据不同体质选择适合的饮食。对于肝肾亏虚型，伴随头晕、耳鸣、腰膝酸软等症状，“黑豆、黑芝麻、桑葚等黑色食物是不错的选择，它们都入肾经，有滋补肝肾的功效，有助于改善因肝肾亏虚引起的脱发”。而脾虚湿盛的人，饮食上要特别注意避免加重湿气。陈维文指出：“对于湿气重，伴有头皮油腻、大便溏、浑身乏力的人群，应远离黏腻、太甜的食物，像糕点、糖果等，因为这些食物容易阻滞气机，影响脾胃运化，加重体内湿气，进而影响头发健康。”

还有的人是阴虚火旺型体质，这些人常熬夜，表现为舌头红、易失眠等症状。陈维文强调：“此类型体质的人应少食辛辣刺激食物，如辣椒、花椒等，这些食物会进一步助长体内火气，影响头发的正常生长。”他建议阴虚火旺型人群多食用养阴、凉润的食物，如梨、百合等。

除了根据体质选择合适的食物外，陈维文提醒，保持均衡的饮食结构同样关键。保证摄入足够的蛋白质、维生素和矿物质，如瘦肉、鱼类、坚果、新鲜蔬果等，对头发的健康至关重要。同时，结合规律的作息、适度的运动以及良好的情绪状态，才能从整体上促进头发的健康生长。在面对脱发问题时，不妨先从调整饮食入手，依据自身体质选择适宜的食物，这将更有助于头发的健康。

理性对待洗发水功效宣传

在防脱的道路上，洗发水的选择也是大家关注的焦点。市面上的洗发水种类繁多，号称具有防脱功效的产品更是五花八门。那么，应该如何选择适合自己的洗发水呢？

陈维文强调：“脱发的根本原因在于体内气血状况。不能单纯依赖洗发水解决脱发问题。”生活方式和饮食调理对头发健康至关重要，长期熬夜、饮食不规律的人群，即便使用所谓的“特效防脱”洗发水，也难以从根本上改善脱发状况。在洗发水成分的选择上，陈维文表示：“古籍记载何首乌、生姜、侧柏叶等成分有生发作用，但目前缺乏严格的现代科学实验证实其确切效果。可在选择洗发水时作为参考，但效果因人而异。”

李莹平时有偏头痛的症状，喜欢用中草药剂洗头，“洗完后，头皮发热，真的感觉轻盈很多”。对此，陈维文表示：“中药洗头的效果不仅仅取决于所使用的药物成分，更在于整个洗头过程的综合体验。”他解释说，洗头过程中的按摩、熏蒸等环节能够促进局部气血循环，增强药物的吸收，从而达到更好的护理效果。

陈维文提醒：“在选择中药洗头服务时，不应过度纠结于某一种药物成分的功效，而应关注整体的服务质量。”不同店家可能使用相似的药物配方，但由于按摩手法、熏蒸时间等服务细节的差异，效果可能会有所不同。

防脱育发，好的生活习惯和日常护理是关键

一、保证充足睡眠。

充足的休息对头发健康至关重要，陈维文说，“睡眠是老生常谈的话题，但避免熬夜，是维护头发健康的基础”。充足的睡眠，不仅仅是时长足够，他表示，中医强调“子午觉”，夜晚是身体休息、调养气血之时，熬夜会损耗气血，影响头发的滋养。陈维文建议，“应尽量在晚上11点前上床睡觉”，早上可根据个人情况合理安排起床时间，但早睡早起更符合养生之道。

二、保持情绪稳定，心态平和。

情绪状态与脱发密切相关，焦虑、压力等不良情绪会影响身体内分泌系统，进而影响头发的生长。陈维文说，长期处于紧张状态会使身体处于应激状态，干扰正常的新陈代谢，影响头发的正常生长周期。因此，保持良好的心态，通过适当的方式缓解压力，如听音乐、散步等，对头发健康大有裨益。

三、适度运动，形神共养。

运动对于头发健康也有着积极的影响，但运动方式的选择很关键。陈维文表示：“推荐选择太极拳、八段锦等能够使形体和精神共同放松的运动。”这类运动注重身体动作与呼吸、意念的配合，在运动过程中，人们能够将注意力集中在对身体的感知上，达到身心合一的状态，有助于排除杂念，促进全身气血流通，滋养头发。与之相反，过度亢奋或单纯追求肌肉力量训练的运动，可能会使身体疲劳，精神紧张，不利于头发健康。

四、节制欲望，避免过劳。

中医认为，久视伤血、久坐伤肉、久立伤骨、久行伤筋、久卧伤气。陈维文提醒，要注意节制各种欲望，避免过度消耗身体。过度劳累包括体力和脑力的过度消耗。过度的工作、学习、思虑等都会损伤人体正气，影响脾胃功能和气血生成。

陈维文建议，年轻人在日常生活中要注意劳逸结合，避免长时间连续工作或学习，定时起身活动，伸展肢体，缓解疲劳。同时，要减少过度的欲望和思虑，保持心态平和。“不仅是两性，无论是食欲、贪欲还是其他方面的欲望，过度放纵都会损伤脾胃和肾气，进而影响头发的生长。”《黄帝内经》讲，“恬惔虚无，真气从之，精神内守，病安从来”。