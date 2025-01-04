“健”识更要“健”行 科普赋能构筑全民健康防线

党的十八大以来，明确了建设健康中国的大政方针和行动纲领，人民健康状况和基本医疗卫生服务的公平性、可及性持续改善。面对依然严峻的健康挑战，公众对健康问题日益关注，健康科普的重要性愈发凸显。《“十四五”国民健康规划》明确指出，加强健康促进与教育。深入开展健康知识宣传普及，提升居民健康素养。

拓展和深化公众健康认知，是筑牢全民健康基石的起点。健康科普作为基础性要素，不仅传递医学知识，更是引导公众从传统“无病即健康”的片面理解转向认识到健康不仅是身体健康，还包括心理健康、道德健康和社会健康。健康科普通过多层次深入浅出的教育，将专业医学知识以通俗易懂的方式呈现给公众，使健康理念深入人心，让每个人都是自己健康的“第一责任人”成为公众主动采取健康行为的内在驱动力。

在这个过程中，健康科普与健康认知相辅相成、相互促进，科普的深度和广度直接影响公众健康认知水平，而认知的提升反过来促进科普工作的深入开展，共同为全民健康水平的提高打下坚实的基础。

普及健康知识，是提升全民健康素养的关键环节。如今，健康知识的传播不再局限于传统说教式教育，而是转化为全民参与、互动体验的过程。这种转变，也反映出人们对高质量健康生活的热切追求。健康素养的提升，不仅关乎个人生活质量，更是社会文明进步的体现。健康知识的普及是开启健康之门的钥匙，它能够帮助公众识别健康风险，作出明智的生活选择，这一过程本身就是对公民健康价值观念的提升。

此外，健康知识的流动与分享，已经成为社会发展的必然趋势，它不仅丰富了公众的健康生活体验，也为构建一个更加健康、和谐的社会环境提供了源源不断的动力。

培养健康生活方式，塑造自主自律的健康行为，是维护个人健康的重要方式。“健”识更要“健”行，只有将科学的健康知识转化到日常生活实践中，才能真正达到促进健康、预防疾病的目的。

面对社会经济的快速发展和生产生活方式的加速转变，践行健康生活方式已不限于个体行为，更需要全社会的共同参与。从“全民健康生活方式宣传月”的广泛开展，到逐渐深入百姓家中的控盐勺、控油瓶，再到愈加方便、贴近生活的体育运动场所，一个全方位、多层次的健康促进网络正逐步构建。

作为倡导健康行为主阵地之一的医院，近年来通过健康促进医院建设，进一步强化“无烟医院”管理，依托病友会、工作坊等医患社群进行健康行为指导，探索基于5G、人工智能、可穿戴设备等技术，推行以生活方式干预为核心的健康管理新模式，并联动社区和基层医疗卫生机构延续服务，让“管住嘴、迈开腿”不再停留在口号上。

在信息爆炸的时代，真实可信、权威可靠、稳定可及的健康资讯成为维护公众健康的重要防线。面对良莠不齐的健康资讯环境，科学辟谣承担着守护健康公信力的责任。针对网络上的健康谣言和误导信息，我们应以科学的态度和严谨的方法，及时进行辟谣和澄清，保障公众接收到准确、权威、科学的健康资讯。通过搭建权威的健康科普平台、组建科普专家库、开展健康促进活动等，协同医院、学校、媒体、社区等织就一张过滤虚假信息、传播科学真理的防护网。随着健康中国建设的推进，构建全面、协调、可持续的健康生态成为提升全民健康水平的重要途径，而健康科普是这个生态体系中不可或缺的一环。

健康科普是一项系统工程，需要各方共同努力，倡导每个人是自己健康的“第一责任人”理念，以多种形式普及科学健康知识，引导群众主动践行健康生活方式，不断完善健康科普传播机制，才能构筑起一道维护全民健康的坚固防线。

（作者系中国医院协会医院健康促进专委会主任委员）