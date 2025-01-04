消费回升点亮美好生活

目前，我国总体消费水平还不高，消费潜能仍然巨大。随着国内消费环境持续改善，新产品、新业态、新模式等持续“上新”，将不断夯实消费增长底气，持续释放消费新活力。

2024年，经济回暖向好。一系列政策组合拳精准有力，效果凸显。各地各部门通过优化和丰富供给，提升服务质量和消费体验，进一步激发市场活力，提振消费信心，齐心协力点亮美好生活。

这一年，消费持续回升。2024年上半年，全国居民人均消费支出13601元，比上年同期实际增长6.7%。2024年1月至11月，社会消费品零售总额44.27万亿元，同比增长3.5%；到11月份，消费回升的势头仍然没有改变。在消费品以旧换新政策带动下，家用电器和音像器材类、家具类等相关商品销售继续保持较快增长。

这一年，消费更重品质。控卡轻营养、高效燃脂运动、中式慢养生……健康、绿色、放松等成为大众消费关键词。在快节奏的生活中，人们努力实现健康与生活的和谐统一。或走进博物馆，来一场历史与现实的对话，陶醉于中华历史之美；或从容出游，徜徉青山绿水间，纵览山河之美；或穿上汉服、化上妆容，在名胜古迹中打卡文化之美。“国风”“国潮”“新中式”等产品热销，体现了传统文化与现代审美的巧妙结合。

这一年，消费更趋多元。商家创新产品，不断满足个性化、多样化、品质化消费需求，智能家居、智能穿戴等新产品涌现。新生代潮玩聚集地，线上“虚拟家居布置”等产品展示业务，社区、家庭互助等托育服务新模式……诸多消费新场景，成为融合新业态、新模式、新产品的大舞台，展现系统集成效果。有的“新玩法”集娱乐、策展、潮玩于一体，互动、沟通、分享等功能嵌入其中，让消费突破一次购买、一次服务，更具社交性和人情味。

这一年，消费更显理性。不管是开源节流，还是精打细算，适合自己的才是最好的。年轻人“特种兵旅游”“小城热”“反向旅游”等旅游新方式越来越多。本地周边消费场景受到进一步关注，一些菜市场、商超、市集等走红，成为热门打卡地。在北京昌平沙河大集，品尝从南到北的美食，购买物美价廉的商品；来自河南许昌的胖东来，被网友称为“没有淡季的6A级景区”，展现出县域消费的实力。同时，营商环境进一步优化，消费者权益更有保障。

目前，我国总体消费水平还不高，消费潜能仍然巨大。按照中央经济工作会议部署，“大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求”是今年经济工作的重点任务。随着国内消费环境的持续改善，促进消费的体制机制进一步完善，政策叠加效应逐步显现，各类新产品、新业态、新模式等持续“上新”，将不断夯实消费增长底气，持续释放消费新活力。