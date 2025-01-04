2025全国网上年货节1月7日启动

本报北京1月3日讯（记者冯其予）3日从商务部获悉，商务部会同中央网信办、工业和信息化部、市场监管总局、国家邮政局和中国消费者协会，将于1月7日至2月5日，共同指导举办“2025全国网上年货节”。这是商务部2025年首场线上重点活动，也是春节申遗成功后的首场全国性网络促消费活动。

本届年货节将以满足群众节日消费需求、传播春节传统文化、推动电商合作互利共赢为重点，线上线下融合，国内国外联动，举办系列活动。

一是“2025全国网上年货节”。1月7日在江西九江举办启动仪式。活动期间，江西将联动中部省份、电商平台集中发布配套活动，开展“非遗传承人走进直播间”等年货展览和非遗展示。

二是“丝路电商过大年”活动。1月22日在上海举办启动仪式。将组织开展春节游中国、年货出海、丝路年货购等三方面重点活动，推出国际特色旅游线路、文化体验活动等产品，吸引国际游客来华过年；在电商平台海外版设置年货专区，满足海外华人华侨和外国消费者的年货需求；开展“丝路电商”伙伴国优质特色商品促销活动，更好满足国内消费者需求。

三是中国（广西）—东盟网上年货节。2025中国（广西）—东盟网上年货节已于2024年12月31日在广西南宁启动，期间还将于1月18日至2月5日举办中越边关年货节，通过开展中越商品跨境电商直播，探索中国与东盟“丝路电商”合作潜力，拓展更高水平数字贸易发展新空间。