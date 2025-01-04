上海建成146个星级母婴室

本报上海1月3日电（记者孟歆迪、颜维琦 通讯员瞿乃婴）记者3日从上海市卫生健康委了解到，截至2024年年底，上海市共建成146个星级母婴室，为宝妈们打造私密、安全、舒适、便捷、温馨的哺乳空间，营造关爱女性、关爱儿童的温暖氛围。

2023年2月，上海市卫生健康委、市文明办、市妇儿工委办、市发改委等14个相关部门联合印发《上海市母婴设施建设和管理办法》，将公共场所设置方便哺喂母乳、婴幼儿护理和保护妇女儿童隐私的专用空间列为上海市母婴设施的重要组成部分，并对母婴室的设置场所、设置要求等提出细致规定。2024年5月，上海市卫生健康委会同市文明办等14个相关部门制定《上海市公共场所母婴室星级评定方案》，并组织开展星级母婴室评定工作。

经过自评、复评等环节，综合考虑母婴室设置情况、面积、内部配置、环境卫生、导向标识、管理维护、设施配置、舒适配置等要素，全市评定146个星级母婴室。其中，五星级母婴室18个、四星级母婴室55个、三星级母婴室73个，覆盖了购物中心、百货商场、机场、医疗卫生机构、文化体育活动场馆、公园、游乐场、社区卫生服务中心等公共场所。

上海市卫生健康委表示，上海将继续完善母婴室点位信息，推动全市母婴设施信息查询纳入“随申办”小程序，加强标准化、规范化建设，坚持需求导向、便民利民，继续分类推进好母婴设施建设。同时，组织开展对公共场所母婴室的日常巡访，及时了解和掌握母婴室管理服务情况，及时整改相关问题。市卫生健康委也将会同市文明办、市妇儿工委办等单位适时开展抽查、回访星级母婴室，评估星级母婴室的实际使用和维护情况。对于发现已关闭、挪作他用或者与申报情况不符合的母婴室，督促其及时整改。经再次验收仍不符合要求的母婴室，将其降低或取消星级。