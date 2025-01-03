到2030年老年期痴呆综合连续防控体系基本建立

新华社北京1月3日电（记者李恒、董瑞丰）到2030年，老年期痴呆预防、筛查、诊疗、康复、照护综合连续防控体系基本建立，老年期痴呆患病率增速得到有效控制，老年期痴呆友好的社会环境建设取得积极成效……

记者3日从国家卫生健康委了解到，国家卫生健康委、国家发展改革委、教育部等15部门近日联合印发《应对老年期痴呆国家行动计划（2024-2030年）》，提出以上相应目标。

随着人口老龄化进程的加快和人均预期寿命的延长，我国老年期痴呆患者数量持续增长，给个人、家庭和社会带来严峻挑战，已成为影响人民健康的重大社会问题。

行动计划提出7项主要任务，包括宣传老年期痴呆防控科普知识、开展老年期痴呆筛查与早期干预、提升老年期痴呆规范化诊疗服务水平、增加痴呆老年人照护服务供给、构建老年期痴呆友好的社会环境、强化应对老年期痴呆的科技支撑能力和加强应对老年期痴呆对外交流与合作。

围绕7项主要任务，设置9个项目专栏，包括世界阿尔茨海默病月主题宣传活动项目、认知功能筛查和早期干预能力提升项目、“守护记忆”社区认知训练活动站项目、老年期痴呆全病程服务协作网项目、老年期痴呆相关专科医师培训项目、痴呆老年人照护专区（单元）建设项目、痴呆老年人照护人员培训项目、“黄手环”痴呆老年人关爱行动项目、老年期痴呆信息管理项目。

根据行动计划，到2030年，痴呆防控科学知识基本普及，老年人认知功能筛查全面开展，老年期痴呆风险人群得到早期干预，规范化诊疗机制更加完善，照护服务能力稳步提升。同时，100张床位以上且具备相应服务能力的养老服务机构痴呆老年人照护专区（单元）设置率达到50%，痴呆老年人照护人员培训数量累计达到1500万人次。