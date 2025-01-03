奥运冠军马龙和黄张嘉洋担任“体重管理年”活动宣传大使

人民网北京1月3日电 （陈子源）今天，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍“注重吃动平衡，保持健康体重”有关情况，并回答媒体提问。

据悉，国家卫生健康委邀请乒乓球奥运冠军马龙和艺术体操奥运冠军黄张嘉洋担任“体重管理年”活动宣传大使，在两位宣传大使的带动下激发大家对运动的热爱，更积极主动地参与体重管理，保持健康体重。

国家卫生健康委医疗应急司副司长高光明介绍，自2024年6月国家卫生健康委会同多部门启动“体重管理年”活动以来，各地各部门高度重视，积极响应，紧紧围绕“体重管理年”活动主要目标，开展了一系列扎实和富有成效的工作。

一是部门和地方联动形成工作合力。相关部门发挥各自的职能优势，将体重管理融入相关政策和行动计划中，推动形成政策合力；各地积极落实活动要求，因地制宜采取各类特色鲜明、亮点突出的创新举措。

二是专业技术支撑持续强化。半年来，各部门针对体重管理的重点领域、重点人群出台了系列技术文件。例如，体重管理指导原则、中小学生超重肥胖防控“十要义”、高血压等慢性病营养和运动指导原则等，针对医疗卫生专业人员开展体重管理工作提供了技术支撑，并为学生、慢性病患者等重点人群的体重管理给予分类指导。

三是宣传倡导的力度不断加大。半年来，国家卫生健康委通过线上线下相结合的形式，以全民健康生活方式宣传月等重要时间节点为契机，通过各种宣传载体，力争让科学、实用的体重管理知识“飞入寻常百姓家”。

四是全民参与氛围日益浓厚。为进一步激发公众对“体重管理年”活动的参与热情，各地各部门策划了一系列群众参与度高、获得感强的主题活动。第九届“万步有约”健走激励大赛共吸引来自全国各地近19万人参加了健康体重大赛；健康中国行动知行大赛家庭专场，有3万多组家庭“组队”参与打卡互动，体重管理知识得到进一步普及。

据介绍，体重异常特别是超重肥胖，是导致心脑血管疾病、糖尿病和部分癌症等慢性病非常重要的危险因素。加强体重管理，既是普及健康生活方式，提高居民健康素养的需要，更是坚持预防为主、推动慢性病防控关口前移的必要举措。通过体重管理这一个“小切口”，可以有效地推动应对慢性病防控的“大工程”。