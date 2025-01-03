小寒：养生重在补肾防寒 记得吃这些食物

小寒是二十四节气中第二十三个节气，也是冬季第五个节气。在古人看来，寒冷是一个不断积聚的过程，冷气积久而寒，却未达极点，是谓“小寒”。民间谚语有云：“小寒时处二三九，天寒地冻冷到抖”，也有“小寒胜大寒”之说，足见小寒的寒冷程度。小寒时节的养生原则是敛精藏气、扶元固本，以防寒补肾为主，应少食冷饮及生冷食物，多吃温热性，尤其是有温补肾阳作用的食物。

羊肉

羊肉有补肾壮阳、温补气血、开胃健脾的功效，同时还富含蛋白质、维生素及钙、铁、磷等多种营养物质。冬天吃羊肉，既能抵御风寒，又可滋补身体。羊肉最好是炖着吃，易于消化。

推荐当归生姜羊肉汤：当归10克，生姜15克，羊肉500克，精盐、味精、葱各适量。将羊肉洗净，切成小块，与当归、生姜、葱共同放入沙锅中，加适量清水，用大火煮沸，再用小火煮至肉烂汤成；加入精盐、味精，再煮片刻即成；食肉饮汤，一日2至3次。当归生姜羊肉汤具有温中补虚、温中散寒、温补脾肾的功效，尤其适合冬季阳气素有不足的中老年人。

牛肉

牛肉可补脾益胃、补气养血、强筋壮骨、利水消肿。牛肉具有高蛋白、低脂肪、低胆固醇的特点，适合肥胖、高血压、动脉硬化、冠心病、糖尿病患者食用。

推荐黄芪枸杞牛肉汤：牛肉适量、黄芪12克、党参12克、黑枸杞12克、盐、黄酒、胡椒粉少许。牛肉切片加水同煮，煮开后撤去泡沫及浮油，加入黄芪、党参及黑枸杞，片刻后加入黄酒、盐、胡椒粉适量以调味。这款汤膳具有补益肝肾，助阳益气的功效，适合小寒时节温润进补。

鹌鹑

鹌鹑，其性平，不寒不热，味甘，可滋养脾胃，补益中气，补益而不滋腻，好吃又助消化。

推荐太子参炖鹌鹑：鹌鹑肉250克，瘦猪肉100克，党参15克，怀山药30克，桂圆肉10克，枸杞子15克，芡实10克。将鹌鹑肉、瘦猪肉洗净，切块，党参、山药、桂圆肉、枸杞子、芡实洗净，一同放入沙锅，先用大火煮沸，再用小火炖煮1.5小时，调入精盐即成。有补五脏、益中气的功效。

糯米

糯米味甘、性温，吃后能补养人体气血，滋养脾胃。脾胃温暖后，人气息就会变得顺畅，周身发热，起到御寒的作用。

推荐药膳糯米饭：当归15克，北芪15克，枸杞20克，红枣6个，桂圆肉15克，糯米150克，乳鸽肉100克。把乳鸽肉切小块，红枣3个切丝，加入适量黄酒，酱油，盐，胡椒粉腌制备用，再拌入红枣丝和枸杞。将当归、北芪、枸杞、桂圆肉、红枣放入锅内，加入适量开水，煮20分钟。把煮出来的水在电饭锅里煮糯米饭，待饭准备熟的前10分钟，把乳鸽肉、枸杞、红枣丝一并放在饭上焗熟，即成美味滋补的糯米饭。有补益气血、健脾滋肾的作用，特别适合气血亏虚，营养不良的人群。

核桃

核桃仁富含磷脂和维生素E，具有增强细胞活性、促进造血功能、增进食欲等功效，对提高身体健康、抵御寒冷大有益处。

推荐核桃山药猪蹄筋汤：干猪蹄筋50-100克，瘦肉150克，核桃肉50克，山药50克，陈皮1瓣，食盐适量。瘦肉切块，洗净焯水；干猪蹄筋冷水浸泡2小时后捞起，放入锅中，加清水煮沸，熄火，待水温降至常温后，捞出猪蹄筋，清洗切段。锅内加水煮沸，放入所有食材，大火烧开转小火煲1.5小时，调味即可。此汤膳具有填精滋阴之效，尤其适用于久病精血亏虚、疲劳倦怠、腰膝乏力者。

山药

山药，味甘，性平，归脾、肺、肾经，具有益气养阴、补脾养胃、生津益肺、补肾涩精的作用，历来就是滋补佳品。

推荐山药枸杞蒸鸡：肉鸡1只(约1000克)，北芪15克，党参20克，山药40克，枸杞30克，水发香菇、笋片各25克，调料适量。将肉鸡宰杀掏出内脏，洗净备用；将北芪、党参、山药、枸杞子、香菇、笋片洗净，放入鸡腹内，将鸡的切口缝好，置干净的盘上，上蒸笼大火蒸约1小时即成，有补脾益肾的功效。

红糖

红糖好处在于“温而补之，温而通之，温而散之”，具有化淤散寒、暖胃健脾、缓解疼痛的功效。

推荐一款代茶饮：陈皮1瓣，普洱茶3克，生姜3-5片加适量红糖。热水冲泡便可饮用，也可以选择煮5-10分钟，味道会更好。有健脾开胃、养血驱寒的作用。

黑芝麻

黑芝麻具有补肝肾、润五脏的作用，黑色食物能补充热量、防感冒，冬季必不可少。

推荐黑芝麻红枣粥：粳米150克、黑芝麻20克、枣(干)25克、白砂糖30克。黑芝麻下入锅中，用小火炒香，研成粉末，备用；粳米淘洗干净，用冷水浸泡半小时，捞出，沥干水分；红枣洗净去核。锅中加入约1500毫升冷水，放入粳米和红枣，先用旺火烧沸；然后改用小火熬煮，待米粥烂熟；调入黑芝麻及白糖，再稍煮片刻，即可盛起食用。黑芝麻红枣粥适合脱发、腰膝酸软、四肢乏力等人群食用。

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