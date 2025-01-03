国家药监局批准中药创新药小儿黄金止咳颗粒上市

人民网北京1月3日电 （记者孙红丽）据国家药监局网站消息，近日，国家药品监督管理局通过优先审评审批程序批准北京东方运嘉药业有限公司申报的中药1.1类创新药小儿黄金止咳颗粒上市。

该药品具有清肺化痰，肃肺止咳功效。用于儿童轻度急性支气管炎痰热阻肺证引起的咳嗽，舌红苔薄黄或黄腻。该药品的上市为轻度急性支气管炎儿童患者提供了新的治疗选择。