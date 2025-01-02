中消协发布《消费教育大纲·美颜护肤篇》

人民网北京1月2日电 （记者郝帅）近年来，化妆品种类日新月异，行业竞争愈发激烈。我国已跃居全球第二大化妆品市场，展现出强大的消费潜力和市场需求。国家统计局数据显示，2023年化妆品零售额达到4142亿元，同比增长5.1%。同时，根据中国香料香精化妆品工业协会产业研究中心的统计，2023年中国化妆品市场规模高达10445.45亿元人民币，成为全球首屈一指的化妆品消费国。对于广大女性和部分男性消费者而言，化妆品已逐渐成为仅次于“衣、食、住、行”之后的第五大生活“刚需”。

为了保障消费者能够美得更加安心，国家相关部门积极出台了一系列法律法规和规章制度，以加强对化妆品质量的严格监管。2019年1月初，国家药监局依据我国现行化妆品法规规定和有关技术规范，发布了《化妆品监督管理常见问题解答（一）》，明确界定了“药妆”概念，并指出EGF成分违法等问题，为消费者提供了清晰的指导。

2020年6月16日，国务院公布了《化妆品监督管理条例》，并于2021年1月1日起正式施行，为化妆品行业的规范管理提供了有力的法律支撑。2024年11月1日执行的国家市场监督管理总局发布的《化妆品检查管理办法》，则进一步规范了化妆品的检查工作，确保了化妆品市场的健康有序发展。

为了更好地满足消费者的选择权和知情权，帮助消费者对化妆品行业中的各种“概念”有科学、正确的认知，中消协特此编写《消费教育大纲·美颜护肤篇》。希望通过本手册的普及和传播，能够让广大消费者更加明智地选择适合自己的化妆品产品，享受美丽与健康的双重保障。

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