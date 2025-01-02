中消协发布《消费教育大纲·网络购物篇》

人民网北京1月2日电 （记者郝帅）目前，以电子商务为主要内容的网络经济发展迅猛，成为我国经济增长的强劲动力。中国互联网络信息中心（CNNIC）公布的数据显示，截至2024年6月，我国网民规模已近11亿人（10.9967亿人）。据商务部数据，上半年我国网上零售额7.1万亿元，增长9.8%，其中实物商品网上零售额5.96万亿元，增长8.8%，占社会商品零售总额25.3%。

伴随着经济全球化和信息技术的发展，网络购物成为驱动消费的新引擎，网络购物通过模式创新（如社交电商、直播电商等）、渠道下沉、跨境电商等方式不断释放动能，在满足消费者多元化需求的同时，形成了多个消费增长亮点。

在此背景下，为了提升消费者的网络购物意识和能力，2024年，中消协发布了《消费教育大纲·网络购物篇》，该大纲以中国消费者协会编写的《网络消费教育指导手册》为基础，重点介绍了《电子商务法》《网络交易监督管理办法》《网络直播营销管理办法（试行）》等法律法规。同时，针对跨境购物、直播带货、微商等新的网络购物模式，大纲也详细阐述了相关的常识、可能遇到的陷阱以及风险的规避方法，为消费者提供了全面的购物指南。

然而，网络购物的快速发展也伴随着一系列问题。中国消费者协会接到的投诉中，网络购物虚假发货、商品质量问题、售后服务问题较为集中。特别是网红带货、直播带货等新兴购物方式的出现，使得品控、售后、发货等方面的问题更加突出。

为了更好地保障消费者权益，2024年3月15日，《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》（以下简称《条例》）公布。《条例》回应了消费者对网络购物领域的现实关切，对经营者的义务进行了强化，明确了其在商品和服务信息真实性、售后服务等方面的责任。同时，《条例》也充实了消费者协会的职责，使其在网络购物消费者权益保护中发挥更大作用。

《消费教育大纲·网络购物篇》的发布和《消费者权益保护法实施条例》的即将实施，共同为网络购物市场的健康发展提供了有力支持。相信随着这些举措的推进，消费者的网络购物体验将更加安全、放心。

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《消费教育大纲·网络消费篇》