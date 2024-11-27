国家卫生健康委：积极推进医疗机构检查检验结果互认

人民网北京11月27日电 （陈子源）今天，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍加强首诊和转诊服务、推进医疗机构检查检验结果互认有关情况，并回答媒体提问。

会上，国家卫生健康委医政司司长焦雅辉介绍，检查检验是医疗服务中的重要内容，也是占比非常高的医疗行为。在不影响医疗质量安全的前提下，实现不同医疗机构间的检查检验结果互认，有利于提高医疗资源的利用效率，也有利于控制医疗费用，提高医疗服务效率。一直以来，国家卫生健康委不断完善相关的政策体系，积极推进检查检验水平趋同和结果互认工作。

焦雅辉表示，目前，全国有24个省份互认项目超过100项，其中，北京、江苏、浙江分别达到481项、478项和443项。各地积极推进卫生健康信息平台建设，促进检查检验结果跨机构、跨区域互通共享。江苏省实现全省1966家公立医疗机构全部接入影像云平台；浙江省互认系统覆盖所有二级以上公立医疗机构和社区卫生服务中心（包括乡镇卫生院）。

“部分省份也在积极探索跨区域检查检验结果互认共享。”焦雅辉提到，京津冀鲁地区1100余家医疗机构纳入跨区域互认范围，互认项目达到60项；川渝两地将935家医院纳入互认范围，互认项目达到161项。